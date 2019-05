22 helyszínen 90 program várja az érdeklődőket a Születésünnepen

Vasárnap kezdetét veszi az ötödik Születésünnep Kecskeméten. Május 5–15. között, tizenegy nap alatt 22 helyszínen 90 program és több mint 130 ajándék vár a kismamákra és a kisgyermekes anyukákra.

– Mekkora várakozás előzi meg az idei Születésünnepet? – kérdeztük a fő szervező Kovács-Dandi Csillát, aki dúla és kismamajóga-oktató.

– Úgy érzem, most érett be igazán a Születésünnep. Öt évvel ezelőtt azzal a céllal hívtuk életre, hogy bemutatkozzanak azok a kecskeméti programok, szakemberek, melyek a várandósság, szülés, kisgyermekes időszak témájával foglalkoznak. Az érdeklődés évről évre nőtt mind a szakemberek, mind a családok részéről. Ebben az esztendőben először nekem már egyáltalán nem kellett a szakembereket felkeresnem, meglepően sokan jelezték, hogy csatlakoznának hozzánk.

– Milyen jellegűek a programok?

– A változatosságra törekedtünk most is, programjaink szinte minden területet felölelnek. A mozgásos, mondókás programok mindig népszerűek, akárcsak a bemutatók és előadások, melyekből mindig sok hasznos információra tehetnek szert az anyukák és kismamák. Elmondhatjuk: a Születésünnepen összefogásban van orvos, szülésznő, gyermekorvos, fogorvos, védőnő, mentőtiszt, pszichológus, mozgásfejlesztő, gyógytornász, szoptatási tanácsadó, dúla, hordozási tanácsadó, jógaoktató, sportoktató és a különféle foglalkozásvezetők.

– Továbbra is ingyenesek a programok?

– Igen, egyetlen mozifilm, a Szülő – Anyák című film kivételével az Otthon Moziban.

– Minden évben a rendezvény végén értékelést kérnek a résztvevőktől. Ebből milyen tapasz­talatokat szűrtek le tavaly?

– Örömmel mondhatom, hogy szinte csak pozitív véleményeket olvashattunk. Ez egyrészt igazolja számunkra, hogy valóban igény van erre a programsorozatra, másrészt megerősít minket, hogy folytassuk tovább. Tavaly elkezdődött egy párbeszéd a Születésünnep szervezői és a megyei kórház között. Így most is meghívtuk vendégként dr. Bánfalvi Attilát, a megyei kórház szülészeti és nőgyó­gyászati osztály vezető főorvosát. Sok anyuka jelezte, örült, hogy fehér köpeny nélkül találkozhatott és beszélgethetett a szakemberrel. Ugyanez igaz dr. Kelemen Editre, a koraszülöttosztály vezető főorvosára, akinek előadására szintén sokan voltak kíváncsiak. Ugyancsak tavalyi kérés, hogy legyen idén több táplálkozással foglalkozó téma, így e téren is több újdonságra számíthatnak a résztvevők. Például az ételallergiákkal és a hozzátáplálással kapcsolatban is lesz előadás.

– Más orvosokkal is találkozhatnak az érdeklődők?

– Anyukák jelezték tavaly, hogy a betegjogi képviselőt is szívesen meghallgatnák. Meghívtuk Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselőt, aki a könyvtárban május 14-én 15.30-tól tart előadást Betegjogok a gyakorlatban címmel. Őt követi majd 17 órakor dr. Bánfalvi Attila. Dr. Kelemen Edittel május 9-én 16.30-kor szintén a könyvtárban találkozhatnak egy kötetlen beszélgetésre az érdeklődők. Rajtuk kívül két gyermekorvos, dr. Szentannay Judit gyermek-gasztroenterológus és dr. Nagy Beáta, valamint Riczu Norbert mentőtiszt is csatlakozott a Születésünnephez – sorolta Kovács-Dandi Csilla.

Útlevelekkel az ajándékokért

A kismamák és anyukák minden állomáson pecsétet kapnak. Egy útlevélbe három pecsét fér. A végén sorsoláson vesznek részt, minden útlevél újabb esély az ajándékokra. Emellett minden résztvevő kap egy mappát, melybe benne lesz minden szakember elérhetősége és bemutatkozó anyaga. Az összes program és a nyereményjáték részletei a www.szuletesunnep.hu weboldalon elérhető.