21 tagú tanácsadó testület lesz minden választókerületben

A kecskeméti képviselő-testület jövő heti ülésén foglalkozik a választókerületi tanácsadó testületek kérdésével. Az előterjesztés szerint a 21 tagú testületek véleményezhetnek és javaslatokat tehetnek, ezek figyelembevételével a polgármester dönt a választókerületi keret felhasználásáról.

A képviselő-testület tavaly decemberi ülésén, az idei költségvetés tárgyalásakor derült ki, hogy a korábbi formájában megszűnik a Városi Támogatási Program, amelyet még 2011-ben indított el a város, hogy segítse a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezeteket céljaik megvalósításában. A VTP-nek az utolsó években 110 millió forint volt a kerete, ez már nem szerepel a mostani költségvetésben, helyette viszont létrehozták a választókerületi támogatási programot 174 millió forintos előirányzattal.

Decemberben a vita során sok kérdés felmerült, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester akkor jelezte, hogy az új program és a választókerületi testületek szabályrendszerét februárban alkotják meg. A polgármester a változtatást azzal indokolta, hogy az utóbbi években kialakult működési mechanizmus nem felelt meg a változó igényeknek, és hogy a keret felosztásáról való döntés így közelebb kerül a választókhoz, hiszen a helyben élők tudják megítélni, hogy az adott területen tevékenykedő civil szervezetek mennyire végeznek hasznos tevékenységet.

Azt is hangsúlyozta, a civilek így sem kapnak kisebb támogatást, mint eddig, csak a súlypontokat szeretné áthelyezni, és egy demokratikusabb döntési folyamatot kialakítani, ami pedig értékes, az a jövőben is támogatást kap.

A közgyűlés jövő heti ülésének napirendi pontjai között szerepel is az szmsz módosítása, benne a tanácsadó testületek felállításának és működésének részleteivel. Az előterjesztésből kiderül, mind a 14 egyéni választókerületben 21 taggal fog megalakulni egy testület, hogy az ott lakókat bevonják a döntések előkészítésébe. Elnöke az adott körzetben megválasztott egyéni képviselő, és automatikusan tag minden képviselő és külsős bizottsági tag, aki ott lakik a kerületben (viszont egy képviselő csak egy testületben lehet jelen). A többieket nyilvános pályázat útján választja meg a városstratégiai és pénzügyi bizottság. Tag csak nagykorú, a választókerületben lakó személy lehet, akinek a pályázatban be kell mutatnia a helyben végzett közösségi tevékenységét, és vázolnia kell jövőbeli elképzeléseit is. A pályázók közül választanak legfeljebb 10 póttagot is. A megbízatás visszahívással is megszűnhet. A testület szükség szerint ülésezik majd, működési szabályait maga határozza meg – derül ki az előterjesztésből.

A választókerületi keretet közösségi programok szervezésére és fejlesztésekre biztosítja az önkormányzat, az előterjesztés szerint a pénzek szétosztásánál a testületeknek véleményezési és javaslattételi joguk lesz. A keret felhasználásáról – a testületek véleményének figyelembevételével – a polgármester jogosult dönteni.