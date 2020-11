15 éve nyílt meg a kecskeméti fiatalok kedvelt helye

A fiatalok körében töretlen népszerűségnek örvend az Eleven Közösségi Tér, melyet pontosan 15 évvel ezelőtt nyitottak meg a Széchenyivárosban. A vezetők most a zárt kapuk mögött már a jövő évi nagy megújulást tervezik.

– Kinek az ötlete alapján született meg az Eleven? – kérdeztük Szabó Csabát, az anyaintézmény Hírös Agóra ifjúság­fejlesztő szakmai vezetőjét, aki ott volt a kezdeti lépéseknél.

– Akkoriban már tíz éve működött a Helpi Ifjúsági Iroda a Széchenyivárosban, melynek célja a fiatalok egyéni életútjának segítése volt információk átadásával. A mai generációnak furán hangozhat, akkor még nem volt elterjedt az internet, az információkat rajtunk keresztül szerezték be. A Helpi vezetőjeként csapatommal hamar realizáltuk, hogy a környékben élő diákok sokszor nemcsak az infókért jöttek be, hanem azért is , hogy közösségben legyenek, beszélgethessenek velünk és egymással. Ezért kerestük a lehetőséget egy új közösségi tér létrehozására. Szerencsére többen is mellénk álltak.

– Kik segítették a megvalósulását?

– Elsőként emelném ki a Spartacus Sportkört, mely a Helpi közelében működteti a sportcsarnokát. Az épületük egy részét nem használták, a benne lévő bolt visszaadta a bérleményt. Így megkerestük őket, mi lenne, ha ott alakítanánk ki a közösségi teret. A helyszín már adott volt, de kellett a felújításához támogatás. Egymásra találtunk egy angol szervezettel, mely sikeresen pályázott a Prince’s Trust elnevezésű ottani alapítványhoz, hogy hátrányos helyzetű fiataljaik kelet-európai fiatalokkal közösen maradandót alkothassanak. Így esett a választásuk ránk. Angliából három mentor és hét fiatal jött és velünk együtt felújította a mi ízlésünk szerint a közösségi teret.

– Miért pont az Eleven nevet választották?

– Egyrészt, mert fiatalokról lévén szó, az eleven szó jónak tűnt. Másodsorban ezzel a brit fiatalok segítsége előtt is tisztelegtünk, hogy egy angol szót választottunk, hiszen az eleven angolul 11-et jelent. Harmadsorban címünk: Széchenyi sétány 11. Így a nyitást is 11-hez kötöttük, 2005. november 11-én tártuk ki a kapunkat.

– Hogyan teltek az első évek?

– A fiatalok azonnal megszerették, nagyon népszerű lett. Az első vezetője munkatársam, Borda Balázs volt, aki mindig megtalálja a hangot a fiatalokkal. Anyagilag sem panaszkodhattunk, szerencsére az önkormányzat is mellénk állt, és megemelte a Helpi költségvetését. Később többször is sikeresen pályáztunk, mely lehetővé tette működésünket.

– Mindig figyelemmel kísérte az ott folyó szakmai munkát?

– Igen, vezetőként mindig rálátásom volt és van is. Hozzátenném: jó döntés volt részünkről az Eleven kialakítása, valós igényt elégítettünk ki vele. Ráadásul nemcsak a Széchenyivárosból, hanem Kecskemét más részeiből is jönnek fiatalok az Elevenbe.

– A Spartacus-szal vannak közös programjaik?

– Igen, nagyon jó partnerünk. Több mint tíz évvel ezelőtt együtt indítottuk útjára az Éjszakai Forgatagot, mely rendkívül népszerű a fiatalok körében. Ingyenes, tartalmasan és biztonságos körülmények között kapcsolódhatnak ki velünk minden hónap utolsó péntekén.

– Miben rejlik az Eleven vonzereje? – adtuk át a szót Bánné Máriás Renátának, az Eleven jelenlegi vezetőjének.

– A hangulatának és a közösségi életnek köszönhető, hogy nagyon népszerű. Sokan jönnek hozzánk a közeli panelben élő fiatalok közül, akik jól érzik nálunk magukat. Délután az első két óra mindig csendesebb, akkor tanulhatnak is a betérők, utána azonban kezdődnek a játékok és egyéb programok.

– Hogyan alakult az idei év?

– Mindenkinek nehéz, látjuk a fiatalokon is. A zárva-tartás ellenére is tartjuk velük interneten a kapcsolatot, figyelemmel kísérjük őket. E téren vannak további terveink is, már készül az ifjúsági kártya programunk. A tavaszi zárás után nyáron mindenki örömmel tért vissza, de most néhány hónap nyitvatartás után ismét búcsúztunk. Bízunk benne, mihamarabb újra kitárhatjuk a kapukat, mert nagy szükségük van egy olyan stabil és biztonságos helyre, mint mi vagyunk.

– Milyen további terveik vannak a jövőt tekintve?

– A Hírös Agóra valamennyi közösségi tere megújulás előtt áll, tematikusan erősítjük az irányvonalakat. Az Elevenben a tanulás, a tehetséggondozás áll majd a fókuszban. Régen is jól működött a tanulókörünk, most ezt szeretnénk még magasabb fokra emelni, persze úgy, hogy a játék se szoruljon háttérbe.