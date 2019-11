10-25 százalékkal nő a bérlakások bérleti díja Kecskeméten

A piaci lakbérek és az építőipari árak ugrásszerű növekedésével indokolták, hogy 10-25 százalékkal megemelik Kecskeméten az önkormányzati bérlakások bérleti díját.

2011 óta három alkalommal növelték az önkormányzati bérlakások bérleti díját Kecskeméten: 2016-ban, 2017-ben és tavaly is 5-5 százalékkal. A kecskeméti képviselő-testület csütörtöki ülésére készült, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester által jegyzett előterjesztés 10-25 százalékos emelésre tett javaslatot. A mérték függ attól, hogy a lakás szociális vagy költségalapú (piaci árat az önkormányzati szabályozás szerint nem alkalmazhat a kezelő Kik-For Kft.), milyen a lakás komfortfokozata, a lakóépület állaga vagy hogy hol helyezkedik el.

A változtatást azzal indokolták, hogy a mostani bérleti díjak nem biztosítják a hatékony lakásgazdálkodást a Kik-For Kft. részére. Az előterjesztés kifejti, hogy a beruházásoknak köszönhetően fellendült a városban is az ingatlanpiac, nagy a kereslet a bérelt lakásokra a kecskemétiek és az ideköltözők részéről is – nagyobb, mint ahány kiadó lakás van a megyeszékhelyen. Az alacsony kínálat következménye, hogy a piaci bérleti díjak folyamatosan nőttek – 2016-ról 2017-re harminc százalékkal, az elmúlt egy évben pedig további húsz százalékkal – és megyei, sőt országos összehasonlításban is magasak. Egy egyszobás, 35-45 négyzetméteres garzonlakás – elhelyezkedéstől, felújítottságtól függően – havi 80-110 ezer forintba kerül, az 50-65 négyzetméteres, kétszobás bérleményekért pedig 90-150 ezer forintot kell fizetni. Eközben a karbantartás során jelentkező költségek, az anyag és munkadíj is alaposan – ahogy az előterjesztés fogalmaz, “robbanásszerűen”- megugrottak, ami nyilván az önkormányzatnak jelent mind több kiadást. Az anyag azt is megjegyzi, hogy a kecskeméti önkormányzati bérlakások díjai más megyei jogú városokhoz képest még alacsonynak is mondhatók.

Az előterjesztés hivatkozik a bruttó reálkeresetek növekedésére is (2016-ban a KSH szerint 5,7 százalék, 2017-ben 10,3, míg tavaly 8,3 százalék), ez “lehetővé teszi egy olyan lakbérkonstrukció kialakítását, amely nem terheli meg számottevően a bérlők anyagi helyzetét”.

Szőkéné Kopping Rita (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) kérdésére Minda László, a Kik-For ügyvezető igazgatója elmondta: az emelésből 53 millió forint plusz bevétellel számolnak, amit a lakások felújítására fognak költeni (most 300 millió körüli a bevételük). Hozzátette, egy átlagos szociális bérlakásért az ott lakónak átlagosan havi 1360 forinttal kell majd többet fizetnie.

Dr. Vancsura István (Szövetség) a szociális bérlakásoknál való díjnövelés mértékét tette szóvá, szerinte nagy megterhelést fog jelenteni az olyan bérlőknek, akiknek minden forintra szükségük van. Emellett szerint a drágítás azzal fog járni, hogy a behajthatatlan követelések aránya is megnő.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (Fidesz-KDNP) válaszában kijelentette: az önkormányzat érzékeny a témában, a gazdasági válság ideje alatt nem módosítottak a díjakon, azóta pedig javultak a munkalehetőségek, fizetőképes kereslet alakult ki. Hozzátette: évente felmérik a tartozásokat, aki nem rendezi, azzal nem hosszabbítanak szerződést, de szerinte nem kell tartani a kintlévőségek növekedésétől, mert a bérlők maradni szeretnének a lakásokban. Papp Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint az átlagos 1360 forint vállalható költség, hiszen egy doboz cigaretta ára.

A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal, az ellenzék 2 nem és 7 tartózkodó voksa mellett fogadta el.

Így nőnek a bérleti díjak

A rendelet végül megszavazott módosítása szerint a legjobb, összkomfortos szociális bérlakások havi négyzetméterára január 1-jétől 344-ről 430 forintra nő, a műkerti bérlakásoké 273-ról 300-ra, a komfort nélküli lakásoké 85-ről 98-ra. A költségelven bérbe adott lakások díjai: a Petőfi Sándor utca 18-20. szám alatti felújított tömbben („fiatal házasok garzonjai”) négyzetméterenként 788-ról 946 forintra emelték a díjat (azaz 20 százalékkal), egyes felújított homokbányai lakásoknál pedig 750-ről 900-ra (szintén 20 százalék).