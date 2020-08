Emelkedik a látogatók száma a kecskeméti strandon

A koronavírus-járvány miatt nincsenek könnyű helyzetben a fürdők. A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban a strandolók az idei nyáron is élvezhetik a hűsítő medencéket, a csúszdákat, de több szigorításra is számíthatnak. A látogatók száma fokozatosan emelkedik.

A koronavírus-járvány miatt idén szigorúbb szabályok között élvezhetik a strandokat és fürdőket a kikapcsolódni vágyók. A téma kapcsán Székely Lillát, a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdeztük.

Kérdésünkre, eddig hogyan alakult a nyári szezon a strandon, illetve a fürdőben, elmondta, hogy a strand esetében a júniusi forgalmuk elmaradt ugyan a tavalyitól, de a júliusi eredmények már meghaladták az egy évvel korábbi értéket.

– Az idei évben a kecskeméti strand június 15-én nyitott meg a nagyközönség számára. A strandszezon elején az időjárás nem volt ideális, ez nagymértékben befolyásolta a vendégszámunkat. Ha a júniusi hónapot nézzük, akkor tavaly megközelítőleg duplaannyi vendégünk volt, mint idén. A július szerencsére már biztatóbb számokat mutat, itt már elértük, sőt meg is haladtuk a tavalyi látogatószámot. A fürdő július 18-án nyitott meg, itt a vendégszámok egyelőre elmaradnak a tavalyitól, de bízunk benne, hogy a strandhoz hasonlóan itt is egyre több vendéget köszönthetünk majd a következő napokban, hetekben – mondta Székely Lilla.

A járványveszély miatt idén több egészségügyi szigorítást, óvintézkedést vezettek be a koronavírus megfékezése érdekében.

– Az általános, mindenhol érvényben lévő ajánlások betartását mi is kérjük vendégeinktől. Így például figyelni kell a 1,5 méteres védőtávolságokra és a kihelyezett kézfertőtlenítők használatára. Azokon a helyeken, ahol sorban állás alakulhat ki, padlómatricák jelzik, hol várakozhatnak a vendégeink. A takarításra, fertőtlenítésre szintén sokkal nagyobb figyelmet fordítunk, mint normál időszakban – mondta a létesítmény kommunikációs és marketing osztályának vezetője.

Mint megtudtuk, sem a strandon, sem a fürdőben nem tapasztaltak a vendégek részéről elégedetlenséget a pandémiás előírások miatt.

– Mostanra már mindannyian megszoktuk ezeket a korlátozásokat, és már annak is örülünk, hogy végre kimozdulhatunk otthonról – mondta Székely Lilla.

A járványügyi szigorítások miatt feltételezhetően több vendég is elmaradhat idén, hiszen sokaknak az életszínvonala is jelentősen megváltozott negatív irányban az elmúlt időszakban – tudtuk meg Székely Lillától.

– Kétségtelen, hogy ránk nézve is nagyon súlyos következményei vannak a pandémiának. A márciusi kényszerleállás után fokozatosan nyitjuk meg a szolgáltatásainkat a vendégek előtt, így a vendégszámok is ennek tükrében, lépésről lépésre emelkednek. Jelenleg még a szaunavilág és a gyógyászat nem üzemel, de ősztől már ezek is elérhetők lesznek – mondta.

Érezhető-e, hogy idén többen választják a belföldi nyaralást, és így helyben kapcsolódnak ki a strandon, vagy jönnek vidéki fürdőzők? – kérdeztük a kommunikációs és marketing osztály vezetőjétől.

– Mi ezt eddig nem tapasztaltuk, már csak azért sem, mert évek óta a vendégkörünk több mint 90 százalékát a kecskemétiek adják – mondta Székely Lilla.