A fejlesztésre koncentrálnak

Jelentős technikai, technológiai korszerűsítés zajlik a Magyar Honvédségben. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtása során az alakulatok egy részénél az úgynevezett állománytábla módosítása is szükségessé vált. Ez történt Táborfalván, az MH Logisztikai Központ alárendeltségébe tartozó katonai szervezetnél is.

A honvédség technológiai korszerűsítése során jelentős mértékben bővült a korábban Lőkísérleti Vizsgáló Alosztályként ismert táborfalvai katonai szervezet feladatköre. A feladatbővítéssel névváltoztatás és „előléptetés” is járt: jelenleg Hadfelszerelés Vizsgáló Osztály a megnevezésük.

– Korábban kizárólag fegyverzettechnikai eszközökkel dolgoztunk, a tevékenységi körünk bővülése következtében viszont már három laboratórium tartozik az alárendeltségünkbe. Az egyik, a Budapesten lévő ruházatialapanyag-­vizsgáló laborunk a Magyar Honvédség által rendszeresítendő ruházati felszerelések és azok alapanyagainak a minőségi vizsgálatát végzi. A rádióelektronikai mérőlaboratóriumunk munkatársai szintén a fővárosban dolgoznak. Az ő feladatuk a beszerzésre tervezett és a fejlesztés alatt álló rádióelektronikai eszközök szabványok szerinti ellenőrzése. A táborfalvai ballisztikai labor pedig értelemszerűen fegyverzettechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos feladatokat kapott – vázolta a Hadfelszerelés Vizsgáló Osztály munkáját az osztály vezetője, Lajosbányai István alezredes.

A táborfalvai katonai terület az új kihívások mellett a korábbi feladatokat is elvégzi.

– Továbbra is itt végezzük a tüzérségi és kézi lőfegyverek, toronyfegyverzetek, harckocsilövegek, kiegészítő páncélzatok, irányító rendszerek, optikai eszközök, személyi védőeszközök bevizsgálását és javítás utáni visszaellenőrzésüket, a lőszerek külső és belső ballisztikai, klimatikus és terepviszonyok közti ellenőrzését, valamint lövedék- és ütésállósági vizsgálatokat, kísérleti robbantásokat is végrehajtunk. Munkánkkal a katonák biztonságát, komfortérzetét szolgáljuk. A mi felelősségünk az, hogy csak bevizsgált, a szabványok előírásainak megfelelő, megbízhatóan kezelhető és használható műszerek, fegyverek, lőszerek, ruházati felszerelések kerülhessenek az alakulatokhoz. Nincs szükség külső szakértők bevonására, saját hatáskörben végezzük el a szabványok által meghatározott ellenőrzéseket és hitelt érdemlően tudjuk igazolni, hogy a vizsgálat tárgya megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak – részletezte az alezredes.

A táborfalvai laboratórium nem csak a Magyar Honvédség szervezetében, de országos viszonylatban is egyedülálló képességekkel és földrajzi adottságokkal rendelkezik. Már az Osztrák–Magyar Monarchia idejében is használták ezt a területet kézi lőfegyverek és tüzérségi eszközök vizsgálatára. A jelenlegi laktanya 57 hektáron terül el – korábban még az a kísérleti lőtér is ide tartozott, amelynek a kezelését úgy tíz évvel ezelőtt átvette az MH Bakony Harckiképző Központ.

– Kiváló az együttműködésünk. A robbantásokra, megsemmisítésekre, a nagyobb lőtávolságú lövészeteink végrehajtására a kért időpontra mindig megkapjuk a terület használatának az engedélyét. Tüzérségi fegyverekkel ugyanis előfordul, hogy 9000 és 11 000 méter távolságra is lőnünk kell – folytatta Lajosbányai alezredes. – Az alaptevékenységünkből adódó feladataink többségére azonban bőven elegendő a laktanya kerítésén belüli területe is. Itt a kézifegyverekkel, például a 14,5 mm-es Gepárddal és a 40×53-as gránátvetővel 300 méterig tudunk lőni. A kézifegyverek haditechnikai ellenőrző vizsgálata során például – szélsőséges külső körülményeket előállítva – a félautomata fegyverekkel ötezer, az automatákkal tízezer lövést kell leadnunk. A különféle időjárási viszonyok imitálására minden technikai eszköz a rendelkezésünkre áll. A klímakamránkat mínusz 50 és plusz 50 Celsius-­fok között lehet szabályozni, a zuhogó eső előállítása sem okoz gondot, a sivatagi homokvihart pedig a fegyver ürítési oldalára sűrített levegővel fújt öntödei formázóhomokkal helyettesítjük.

Igazságügyi szakértőket képeznek

A jövőben valószínűleg egy újabb feladattal is bővül majd a laboratórium feladatköre. Az elmúlt év végén ugyanis a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara kriminalisztikai tagozata tartott szakmai napot Táborfalván. A látottak alapján felvetették, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jelenleg folyó igazságügyi szakértői képzés profilját célszerű lenne egy haditechnikai igazságügyi szakértői kurzussal bővíteni, amelynek a gyakorlati foglalkozásait Táborfalván tartanák. Az itt dolgozó munkatársak pedig óraadóként kapcsolódnának be az oktatásba.

A bűnügyi szakemberek ilyen irányú képzésének keserű aktualitását többek közt a migrációval összefüggő európai terrorcselekmények számának növekedése is alátámasztja.