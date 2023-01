Kerekes Alizról fél évvel ezelőtt írtunk először, amikor mesélt gyermekkoráról, a művészethez és irodalomhoz fűződő viszonyáról, külön kiemelve a novellapályázatokon elért sikereiről.

A kecskeméti Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnáziumba járó diáklány akkor elmesélte: ceruzával a kezében született, ahogyan a szülei mindig is mondogatták. A rajzolásban nagyon fiatalon megmutatkozott a tehetsége. A grafika áll hozzá a legközelebb, de nyitott más művészeti ágakra is. Középiskolai tanulmányait éppen ezért folytatta a Katedra Gimnázium művészeti tagozatán. Már gyermekként is lekötötte az írás, megmozgatta fantáziáját, de a Covid alatt teljesedett ki e munkássága. Édesanyja javaslatára kezdett el novellákkal pályázni. Már első alkalommal második helyezést ért el. Ez elég nagy ösztönzés volt írói munkájára, és keresni kezdte a pályázati lehetőségeket. Már több novelláját beválasztották egy-egy antológiába. Megjegyezte: a történeteivel szórakoztatni, elgondolkodtatni szeretne, és ösztönözni az olvasót, hogy a rohanó világban álljon meg egy percre és a pillanatban élje át az adott gondolat mélységeit.

A közelmúltban újabb novellája ért el sikert

A Soraya Könyvkiadó ,,Gyémánt útja” pályázat Gyémántok című antológiájába a Kettőség című, pszichológiai thriller témájú novellája került be a jellegzetes stílusjegyeinek köszönhetően. Erről mesélt a fiatal tehetség.

– Nagyon nagy öröm a számomra, hogy újabb írásomat értékelte a zsűri, és tartotta érdemesnek megjelentetni – kezdte Aliz, majd szólt a témaválasztásól. – Szeretem a thriller műfajt, különösen azért, mert érdekel a pszichológia. Gondolataimban elindult egy történet szála, melyet kibontakoztattam: mi lenne, ha a főhős egy pszichológiai rendellenességgel küzdene? – árulta el a diáklány.

– A történet egy velem egykorú lányról szól, aki a gyorskorcsolyázókat elkíséri az akkor esedékes téli olimpiára, viszont a történet közepén érzékelheti az olvasó, hogy valami nincs rendben a főhőssel. Az olimpikonok hozzák a sikereket, viszont egy gyilkossági kísérlet után – amit maga a lány követ el – kiderül, hogy disszociatív személyiségzavara van, aminek következtében egy sötétebb, gonoszabb személyisége igyekszik átvenni a teste felett az uralmat. Az már nyitott kérdés, hogy sikerül-e megszabadulni ettől a személyiségtől vagy sem… – árult el részleteket a fiatal tehetség.

Aliz most sem pihen, éppen egy újabb pályamunkán dolgozik. Elmesélte, általában a hétköznapi, a korosztályát is érintő problémák ihletik meg. Azokat az érzéseket jeleníti meg írásaiban, melyet saját környezetében is tapasztal.

A Covid idején pedig nagyon sok fiatal sérült érzelmileg. Ugyanakkor szívesen ír olyanról is, ami az érdeklődési körét képezi.

A diáklány végül elárulta, hogy nagyon szeret olvasni és az irodalom az egyik kedvenc tantárgya. Jelenleg is több író művét forgatja különböző műfajokban, ezért nincs most olyan kedvenc írója, akit kiemelhetne. Régebben előnyben részesítette a könyvtár látogatását, ma már inkább megvásárolja a kiválasztott könyveket.