Hetek alatt építették fel és nemrég üzembe is helyezték a MOL Nyrt. által megbízott alvállalkozó szakemberei azt a kármentesítő állomást, amivel a Vasút és a Táncsics Mihály utcák sarkán kitermelik a szennyezett talajvizet, majd alapos tisztítás után ugyanott visszaszikkasztják. A lakóházaktól távol, a közút túloldalán telepített berendezés a korábban ott működött üzemanyag-átfejtő szennyeződéseitől szabadítja meg a talajt, több méter mélyen – tudtuk meg a MOL Nyrt. sajtóosztályától.

A társaság hírportálunk kérdéseire válaszolva felidézte: a MOL jogelődei az 1940-es évektől 1993-ig vasúti tartálykocsikban szállították ide a gázolajat, a fűtőolajat és később a benzint, majd a kalocsai vasútállomás melletti, földbe süllyesztett tartályokba fejtették át, és innen értékesítették, illetve szállították tovább. Ez a munka talajszennyezéssel járt – mutatott rá a MOL, megjegyezve, hogy az elosztóállomás közel harminc évvel ezelőtti felszámolása után már végrehajtottak egy nagyszabású kármentesítést, akkor több ezer köbméter talajvíz kitermelésére és megtisztítására került sor.

Most, hogy bérlőként kivonulnak a területről, újabb állapotfelmérésre került sor, és megállapították, hogy a 3–4,5 méter mélységben lévő talajvíz a korábban tapasztaltaknál ugyan lényegesen kisebb mértékben, de még mindig szennyezett.

A cég kiemelte: mintavételek nemcsak a volt átfejtő területén, hanem a Vasút utca lakóingatlanok felőli oldalán is zajlottak, és utóbbi nem mutatott szennyezettséget. Fontosnak tartották leszögezni azt is, hogy felszín alatti vizek esetén a szennyezettség a talajvízre korlátozódik, tehát a térség ivóvízkészletét a most feltárt szennyező anyagok nem veszélyeztették.

A tisztítás után ugyanott visszaszikkasztják a vizet

Fotós: Gábor János

A talajvíztisztítás munkálatait pályázat útján bízták alvállalkozóra, jelen esetben az ELGOSCAR-2000 Kft.-re. A vállalat egy úgynevezett „pump&treat” rendszerű kármentesítő rendszert telepített a helyszínen, ami a településszerkezeti tervben egyébként továbbra is vasúti közlekedési besorolású terület. Az állomás fúrt kutakba telepített szivattyúkkal termeli ki a talajvizet, majd vízkezelő berendezésen átvezetve kiszűri belőle az olajos szennyeződéseket.

A megtisztított vízhez a káros anyagok természetes lebontását segítő, talajban élő mikrobákkal dúsított tápanyagot adagolnak, majd az egészet visszaszikkasztják.

Az egyre tisztább, a természetes lebontási folyamatokat segítő tápanyagokban gazdag víz ilyen módon történő „forgatása” hosszabb távon (várhatóan több év távlatában) a talaj megtisztítását is eredményezi – tették hozzá.

Fúrt kutakba telepített szivattyúkkal termeli ki a talajvizet

Fotós: Gábor János

A kármentesítés hatását, illetve a szennyezettség változását rendszeres mintavételekkel és laborvizsgálatokkal szükséges nyomon követni, majd a mindenkori állapotról értékelő jelentéseket kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság felé. A munkálatokat akkor tekinthetik befejezettnek, ha a hatóság erre irányuló határozata ezt lehetővé teszi – szögezte le a MOL.