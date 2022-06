Az idei megméretésen a Mátyás Pálinkaház Szilvája lett Bács-Kiskun Megye Pálinkája és a Gusto Pálinkafőzde lett Bács-Kiskun Megye Legeredményesebb Pálinkafőzdéje 2022-ben.

Éghajlati adottságaink kedveznek a gyümölcs, főként a barack, a szilva, a meggy és a körte termesztésének.

Térségünk zamatos gyümölcseiből kiváló pálinka készíthető, melyre számos példát is találhatunk megyénk főzdéi között, erre bizonyíték volt a mostani verseny is. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a borok mellett a megyei pálinkák elismertségét is fontosnak tartja. A verseny nem titkolt célja a pálinka kulturált fogyasztásának és mint hungarikumnak a népszerűsítése határon innen és túl, a pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása, a kereskedelmi főzdék munkájának elismerése megyénkben. A versenyben ugyanis csak a Bács-Kiskun megyei székhellyel rendelkező pálinka­főzdék gyümölcspálinkái kerülhetnek az ítészek elé – közölte a megyei önkormányzat.

Nemesnádudvar polgármestere, dr. Kovács István köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva, a település büszke arra, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat itt találta meg azt a pincét, ami a megyei borait, pálinkáit is hivatott népszerűsíteni. Pásztor Sándor, a Pálinka Nemzeti Tanács képviseletében fejezte ki elismerését a pálinkaverseny szervezéséért, a hungarikum további jó hírének erősítéséért. Mint mondta, a pálinkafőzés és -fogyasztás kultúrája is sok változáson esett át, egyre jobban ismerik, keresik a magyar pálinkákat a hazai és a külföldi piacon is. Borsos Botond, a bírálóbizottság elnöke kiemelte, hogy a verseny országosan egyedülálló és példa­értékű.

A verseny a szabályzatban meghatározott szigorú keretek között zajlott, az ítészek minden tételt részletesen értékeltek, egyeztették a szakmai véleményeket az íz és az illat tisztasága, karaktere és harmóniája alapján. A verseny győztese egy évig, illetve az adott tétel erejéig jogosult viselni a kitüntető címet. A győztes elismerő oklevelet kap, valamint jogosult a Bács-Kiskun Megye Pálinkája 2022, illetve a Bács-Kiskun Megye Legeredményesebb Pálinkafőzdéje 2022 logó elektronikus, illetve öntapadós változatának használatára, melyeket a győztes pálinka forgalmazása során felhasználhat.

A díjat június 11-én, a vadgasztronómiai fesztivál és a „Mi napunk” keretében adja át Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, a Megye Bora díjjal együtt Nemesnádudvaron.

A Mátyás Pálinkaház egyébként már ötödször nyerte el a Megye Pálinkája címet – tájékoztatott a megyei önkormányzat.

A pálinkák minősítését olyan bizottság végzi, amelynek a szakemberei nem rendelkeznek kereskedelmi érdekeltséggel a Bács-Kiskun megyében előállított pálinkatermékekkel kapcsolatban. A verseny ítészei voltak: Balogh Krisztián, Czetis Pálinka Manufaktúra – alapító, főzőmester; Borsos Botond, a bírálóbizottság elnöke, Spiritus Primus Pálinka – ügyvezető, tulajdonos; dr. Gyenesei István, Gyenesei Pálinkárium – tulajdonos, ügyvezető; Nagy Attila, Brill Pálinkaház Kft.; Pach Gábor, Pálinkatanoda Kft.; Raffai Tamás, Gyümölcs Wellness Központ – tulajdonos.

Az idei verseny győztesei

Bács-Kiskun Megye Pálinkája 2022:

1. Mátyás Pálinkaház – Szilva (2021) – Kiskőrös

2. Solti Pálinkárium – Mátrai Muskotály (2020) – Solt

3. Pajor Pálinka – Cigánymeggy (2021) – Kecskemét

Bács-Kiskun Megye Legeredményesebb Főzdéje 2022:

Gusto Pálinkafőzde – Lajosmizse