Vevőként érkeznek, tolvajként fosztogatnak

Az idősebb korosztályt lopják meg leggyakrabban a háznézőbe érkező csalók Kalocsán.

A legújabb trükk, hogy eladó ingatlanjukban fosztják ki az időseket a csalók.

– Találkoztunk már néhány ilyen esettel tavaly, akkor is az év elején: eladó házakat, lakásokat keresnek fel ismeretlen személyek, és az ingatlan megnézése során tulajdonítanak el értékes tárgyakat. Ebből akkor büntetőeljárások is keletkeztek – idézte fel kérdésünkre Répási Tamásné, a Kalocsai Rendőrkapitányság szóvivője. – Most újra figyelmeztetni kell emiatt, mert ismét felütötte a fejét a városban ez az elkövetési forma – nyilatkozta.

Az ismeretlen tettesek folyamatosan figyelik a hirdetéseket, kiválasztják a jó zsákmánnyal kecsegtető, eladó ingatlanokat, majd előzetes bejelentkezés nélkül megjelennek a helyszínen. A rendőrtiszt tájékoztatása szerint jellemzően idősebb házaspárokat vagy egyedül élő személyeket szemelnek ki, amikor háznézőbe érkezve elemelik az értékeket. A nyomozók tudomására jutott esetek egy részében sikerrel jártak, máskor a tulajdonos észrevette, hogy mire megy ki a játék, és kidobta őket, de a lényeg: Kalocsán garázdálkodnak.

– Annak érdekében, hogy más már ne kerüljön ilyen helyzetbe, kérném az eladó lakásukat, házukat hirdető lakosokat: csak előre egyeztetett időpontban fogadják a vásárlókat, és ne legyenek egyedül – nyomatékosította Répásiné. – Ezek az elkövetők mindig csak úgy beesnek, váratlanul bekopognak, hogy épp erre jártak, látták az eladó táblát, szeretnének körbenézni. Ilyenkor fennáll az esélye, hogy valójában nem az ingatlant akarják megvenni, hanem az értéktárgyakat elvinni – jelentette ki. Hangsúlyozta: ha valaki úgy dönt, hogy az utcáról bekopogó vevőket is fogadja, legalább egy szomszédot vagy egy fiatalabb rokont hívjon át arra az időre.

A szóvivő szerint elsősorban azért fontos, hogy többen legyenek otthon az érdeklődőkkel, mert a tolvajok is érkezhetnek párban, vagy kisebb csoportban, így nehezebb őket szemmel tartani. Répásiné szerint jellemző, hogy minden egyes helyiséget nagyon tüzetesen átnéznek, ezért mindig legyen velük valaki. További lényeges óvintézkedés, hogy ha már valaki idegeneket fogad az otthonában, semmiképpen ne hagyjon szem előtt értékeket, figyelmeztetett.