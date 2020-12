Veréssel fenyegették meg a közterület-felügyelőket – videóval

Vádat emelt két férfi ellen, akik áprilisban Kiskunhalason részegen megfenyegettek két közterület-felügyelőt és egyikük kezéből kitépték a telefont.

A két közterület-felügyelő április 17-én este Kiskunhalason járőrözött, hogy ellenőrizzék a kijárási korlátozások betartását. Észrevettek egy hajléktalan férfit, aki egy padon aludt, fel akarták kelteni,

de a férfi nem reagált a felszólításra.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a közterület-felügyelőknek nem volt védőruházatuk és az alvó férfi és környezete higiéniája miatt kézzel nem érhettek hozzá, ezért tovább szólongatták. Ekkor jött az egyik vádlott, kezében sörösdobozzal, és hangosan,

trágárul provokálni és szidni kezdte a közterület-felügyelőket, mert nem tetszett neki az eljárásuk.

A közteresek a kijárási korlátozások megszegése és ittassága miatt vele szemben is intézkedni kezdtek, a férfi azonban nem volt hajlandó igazolni magát, ezért a közterület-felügyelők kihívták a rendőrséget. Miután a rendőrök elmentek, megjelent a másik vádlott férfi is, szintén részegen, és most már ketten kezdték el szidni a közterület-felügyelőket.

Egyikük szolgálati telefonjával elkezdte felvenni az eseményeket, erről tájékoztatták is a vádlottakat, mire a később érkező férfi hirtelen kitépte a kamerázó közteres kezéből a mobilt és földhöz vágta. A vádlottak folytatták a fenyegetőzést, a telefont eldobó férfi azt is mondta, hogy

„az ilyen embereket a kocsi kerekéhez kötötte és húzta őket”, míg társa az öklét rázta.

A közterület-felügyelők közölték, hogy ismét rendőrt hívnak, végül többszöri felszólításra a vádlottak abbahagyták a hőzöngést.

Az ügyészség most nyilvánosságra hozta az esetről készült felvételt.

Az eset után a kiskunhalasi önkormányzat újabb testkamerát vásárolt a közterület-felügyelők számára.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a két férfi ellen, akik szabadlábon védekeznek. A telefont eldobó, büntetett előéletű vádlott visszaeső, feltételes szabadságon volt az eset idején, neki végrehajtandó börtönt indítványoz az ügyészség, társának pedig felfüggesztett szabadságvesztést. Az ügyet a Kiskunhalasi Járásbíróság fogja tárgyalni.