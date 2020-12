Áldozatot követelt a tűz Nyárlőrincen

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett szombat reggel egy melléképület Nyárlőrinc külterületén. A tűz miatt egy ember életét vesztette.

Frissítve:

Hozzátartozója vette észre, hogy füstöl és lángol a 15 négyzetméteres melléképület, ahol az édesapa tartózkodott. Megpróbálta eloltani a tüzet, közben ő maga is megsérült, de nem sikerült eloltani és azonnal hívta a tűzoltókat, akik három járművel perceken belül érkeztek a helyszínre. A tűz oltása közben találták meg a melléképületben lévő 78 éves férfi testét, akinek életét már a mentők sem tudták megmenteni. Az áldozat fia sokkos állapotba került és a keze is megsérült az oltás közben.

Korábban írtuk:

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett szombat reggel egy tizenöt négyzetméteres, különálló, vályogfalazatú melléképület Nyárlőrinc külterületén – tették közzé a katasztrófavédelem oldalán. A kecskeméti hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az épületben egy ember tartózkodott a tűz keletkezésének idején, az életét már nem lehetett megmenteni. Nem kizárt, hogy az épületben lévő szilárd tüzelésű kályha okozta a tragédiát, de a tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a katasztrófavédelem szakemberei még vizsgálják.

A szilárd és vegyes tüzelésű kályhák, kandallók, kazánok használatánál kiemelt figyelmet kell fordítani a bekészített tüzelőanyag és a tüzelőfűtő-berendezés közötti megfelelő távolságra, a berendezés előtt szikrafogó tálca alkalmazására, valamint a helyes üzemeltetésre, karbantartásra.

A nem megfelelő eszköz miatt jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, amelyek akár tragédiával is végződhetnek.

Mint, ahogy már beszámoltunk róla, a katasztrófavédelem korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbbször a rossz elektromos eszközök, a gyertyák, a fűtés, vagy a főzés a lakástűz oka. Idén már többen vesztették életüket lakástűzben, holott ezek mind megelőzhetőek lettek volna. Jellemzően nem a lángok hőhatása vezet tragédiához, hanem a belélegzett füst.

Már egy kis tűz is elég ahhoz, hogy mérgező füst keletkezzen, amelyet ha belélegzünk, akár halált is okozhat. Emiatt fontos, hogy otthonunkba szereljünk füstérzékelőt, mely időben jelez, így elkerülhetjük a nagyobb tűz kialakulását és a sérüléseket is.