Új eszközökkel gazdagodtak a nyárlőrinci tűzoltók

Még csak két és fél éve alakult meg a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, de már fél év után sikerült gépjárműfecskendőt vásárolniuk. Most pedig több millió forintot nyertek pályázatokon, amelyből különböző eszközöket, szerszámokat vásároltak, de építenek garázst is az autójuknak.

Az elmúlt időszakban több pályázaton is nyert támogatást a nyárlőrinci egyesület.

– A Nemzeti Együttműködési Alap pályázaton 2,685 milliót, Leader pályázaton 3,2 milliót, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton 1,245 millió forintot nyertünk – mondta el lapunknak Kiss Ferenc egyesületi elnök.

– Az utóbbi pályázatból a szertárt kezdtük el építeni, de még kétmillió forintot hozzá kellett tenni, ami támogatásból jött össze. Ebből az összegből tető alá tudtuk hozni a könnyűszerkezetes épületet. A Leader pályázatból feszítővágót és két darab sisakot vásároltunk. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatból is vásároltunk még öt darab sisakot – mondta az egyesület elnöke, majd hozzátette, hogy jelenleg ezek a legjobb sisakok, hosszútávra vannak rendszeresítve.

– A korábbi sisakjaink kihordási ideje lassan lejár, ezért is gondoltuk, hogy folyamatosan kicseréljük őket. Abban is gondolkodunk, hogy két-három év múlva önálló beavatkozó egységgé válunk. Akkor viszont olyan felszerelésekkel kell rendelkezniük, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elfogad. Ellenkező esetben nem biztos, hogy megadják az engedélyt az önálló beavatkozó egység minősítésre. Éppen ezért vásároltunk olyan védőfelszereléseket, amelyek ennek a célnak meg tudnak felelni – folytatta.

Kiss Ferenc elmondta továbbá, hogy kitámasztó készletet is vásároltak 110 ezer forintért, tűzoltólétrát 340 ezerért, mentőöveket, valamint pipalámpákat is beszereztek. – Ez a lámpa bizonyos szinten a füstöt is át tudja világítani, és robbanásbiztos. Magassági ágvágóra is szükségük volt, melynek az értéke 240 ezer forint – tette hozzá.

A szertár alapja és vázszerkezete már készen van, sőt már a tetőt is ráhúzták. Sok mindent saját maguk végeztek el rajta. Azt szeretnék, ha az elkövetkezendő év végére teljes egészében kész lenne. Az aljzatbeton és a szendvicspanelfal még hiányzik, és természetesen automata kaput is szeretnének, ami 1,2 millió forintba kerül. Ezek még váratnak magukra, mert ahogyan Kiss Ferenc fogalmazott, anyagilag kifáradtak. Az egyesületnek jelenleg húsz tagja van, nyolcvan százalékuk vonulós.

A Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddigi munkájáról, teljesítményéről megyei szinten is elismeréssel szólnak, nemcsak az elvégzett munka, de a fejlődés miatt is. Követendő példaként állítják a többi tűzoltó egyesület elé, amit az elmúlt két és fél évben produkáltak.