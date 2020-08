Udvarokra mászott be a halasi férfi

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 2020. augusztus 9-én 8 óra 48 perckor őrizetbe vettek egy 24 éves helyi lakost. A férfi a gyanú szerint elfogás előtti nap az egyik kiskunhalasi ház udvarára mászott be. Az ingatlan nyitott ajtaján bement és egy táskát lopott el, amiben készpénz, egy szemüveg és személyes okmányok voltak.

A gyanúsított több vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsítható.

A nyomozók előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására.

A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal nyitva tartják az ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. A rendőrség javasolja, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat.