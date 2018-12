Tűz ütött ki egy pincében Tabdi külterületén

Tűz ütött ki egy hetvenöt négyzetméteres pincehelyiségben Tabdi tanyasi külterületén szombat reggel.

A helyiségben mintegy harminc mázsa tüzelőt tárolnak. Kiskőrösről hivatásos és önkéntes, Soltról hivatásos, Akasztóról önkéntes tűzoltók érkeztek nagy erőkkel a helyszínre, és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult a területre. A tűz a pince feletti szintre is kezd átterjedni, a füst már a tetőszerkezetből is tapasztalható. Elsődleges információk szerint senki nem sérült meg az eset során.

Nyitóképünk illusztráció!

