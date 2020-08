Többször lopott és egy járművet is elvett, a rendőrök elfogták

A kiskunhalasi nyomozók őrizetbe vették a helybéli férfit, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai 2020. augusztus 26-án 9 óra 10 perckor őrizetbe vettek egy 20 éves helyi lakost.

A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. július végén egy megbontott kerítésrészen keresztül bejutott az egyik kiskunhalasi tanya udvarára, ahonnan ellopott egy traktort, egy utánfutót, négy kereket és egy szivattyút. Az udvaron parkoló négy gépkocsit is átkutatta, azokból különböző értékeket: akkumulátort, magnót, üléshuzatokat, üzemanyagot, és láncfűrészt tulajdonított el. Hogy a zsákmányát megszerezze, a járműveket megrongálta. Volt ahol az ablakot törte be, de olyan is volt, hogy a csomagtartót feszítette fel, és azon keresztül mászott be az utastérbe. A lopással a tettes közel egymillió forint kárt okozott a sértettnek.

A rendőrök másik három olyan ügyben is nyomozást folytatnak, amik a fiatal gyanúsítotthoz köthetők. A gyanú szerint T. Mátyás augusztus elején egy cég tulajdonában lévő Mercedes Vito kulcsát megszerezte, és azt jogosulatlanul használatba vette.

Az eljárás adatai szerint két betörés is a kiskunhalasi férfi számlájára írható. Augusztus második felében egy élelmiszerboltba és egy dohányboltba tört be úgy, hogy benyomta az ajtót. Egyik üzlet kasszájából közel 140.000 forintot, míg a másikéból közel 340.000 forintot tulajdonított el.

Az egyenruhások az ellopott traktort és két akkumulátort megtalálták és lefoglalták.

A rendőrök a háromrendbeli lopás és a jármű önkényes elvétele miatt kihallgatták T. Mátyást. A nyomozók előterjesztést tettek az őrizetben lévő gyanúsított letartóztatásának indítványozására.