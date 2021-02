Több százmilliós kárt okozott az ügyvéd a költségvetésnek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai őrizetbe vettek egy ügyvédet, aki Németországból behozott luxusautókkal üzletelt, azonban áfát nem fizetett utánuk. Kínálatában Porschék, BMW-k, Mercedesek és Ferrari is megfordultak. A NAV majd negyven autó adásvételét vizsgálja.

A férfi tavaly tavasszal egy dél-alföldi vágóhídnak kiállított fiktív számlák, törvénytelen kölcsönök és egy tanú befolyásolása miatt került őrizetbe. A nyomozók akkor a Terrorelhárítási Központ és a MERKUR bevetési egység támogatásával hat további személy őrizetbe vétele mellett több mint hetven ingatlant, luxusautókat, befektetéseket és készpénzt zároltak, de az ügyvéddel szemben további bűncselekmények gyanúja is felmerült – áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

A nyomozás adatai szerint a férfi több szektorban is tevékenykedett, a luxusjárgányok mellett tanácsokkal segítette egy Szlovákiából és Ukrajnából fűrészárut beszerző láncolat áfacsaló ügyleteit is. Ahogy az üzletbe belépett, az áfaeltitkolás módszerein elkezdtek finomítani, strómanok nevén lévő cégeket vontak be a láncolatba. Az ötleteiért az ügyvéd a bevételből is részesedett. A nyomozók az autóértékesítések mellett mintegy félszáz tüzép beszerzéseit is vizsgálják országszerte.

Az ügyvéd és a fűrészáru-kereskedő őrizetbe vételével végződő akcióban a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, informatikusai és járőrei a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészeivel közösen több mint nyolcvan helyszínen végeztek kutatásokat. Az akcióban zárolt ingatlanok és járművek értékével a költségvetésnek okozott mintegy 310 millió forintos kár teljes egészében megtérülhet.

A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte az ügyvéd és a fűrészáru-kereskedő letartóztatását.