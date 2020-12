Tizenkét év fegyházat kapott a kendertermesztő

Kilenc ültetvényen több mint 1400 tő kannabisz termesztett egy 47 éves férfi, akinél a rendőrök egy hangtompítós pisztolyt is találtak.

Dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője elmondta: a férfi bérelt ingatlanokban kannabisz palántákat nevelt és gondozott, majd azokat leszüretelte. 2016 májusa és októbere között kilenc ültetvényen – saját felhasználás érdekében – több mint 1400 tő növényt termesztett, ami sokszorosan meghaladja a jelentős mennyiség (100 tő) alsó határát. A nyomozás és a per során az nem nyert bizonyítást, hogy a vádlott kábítószerrel kereskedett volna. A nála tartott házkutatás során a rendőrök hangtompítóval ellátott pisztolyt és lőszereket találtak.

A per során a bíróság megállapította, hogy a vádlott a növénytermesztés során illegálisan vételezte az áramot, emellett hamis igazolványt szerzett be, hogy egy korábbi büntetése végrehajtását elkerülje, az áldokumentum segítségével jelentette be magát, valamint kötött szerződéseket.

A bíróság a vádlott bűnösségét kábítószer birtoklásában, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélésben, lopásban, közokirat-hamisításban, valamint hamis magánokirat felhasználásában állapította meg. A büntetéséből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, mert azzal szemben az ügyészség, valamint a vádlott és a védő is fellebbezést jelentettek be.

