Szülőknek is segít az iskolarendőr

Az iskola rendőre program­ban idén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért dr. Halmosi Zsolttól, az ORFK rendőrfőkapitány-­helyettesétől kapta meg az év Bács-Kiskun megyei iskola rendőre elismerést Répási Tamás Károlyné, a Kalocsai Rendőrkapitányság őrnagya a VI. Országos Iskolarendőr Szakmai Napon.

Répási Tamás Károlyné 2012 óta foglalkozik általános iskolai ügyekkel, három intézményben. Javarészt előadásokat tart, de az igazgatók akkor is kereshetik, ha gondjuk akadt a tanulókkal, esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogi következményei vannak egy-egy lopásnak, verekedésnek vagy más kihágásnak. Amikor a diákcsíny a törvényesség határán billeg, rendre az ő segítségét kérik.

– Az iskola rendőre program elég komplex: bűn- és baleset-megelőzést is magában foglal. Ha az iskolának olyan programjai vannak, ahová meghív bennünket, akkor nagyon szívesen megyünk. Ha olyan jellegű fegyelmezési probléma, iskolán belül előforduló gond akad, amivel nem akarnak azonnal a rendőrségre rohanni, esetleg nem tudják róla eldönteni, hogy bűncselekmény-e vagy sem, és nem tudnak megbirkózni a feladattal, akkor kéznél vagyok, fel lehet engem hívni – jellemezte feladatait a frissen kitüntetett Répásiné.

– Ezek főleg magatartási problémák lehetnek, de előfordulnak apróbb lopások is, vagy a gyerekek rendetlenkednek, összeverekednek, szóval azért sok minden van, amiben tudok segíteni. Ilyenkor elmagyarázom a pedagógusoknak, gyerekeknek is, hogy mi az a határ, amit nem szabad átlépni, hogy a diákcsínyből ne legyen bűncselekmény – fűzte még hozzá.

Mint mondta, nemcsak az iskolának, a diákoknak, de a szülőknek is lehet olyan problémájuk, amivel az iskolarendőrhöz tudnak fordulni. Nyilván elsősorban iskolával kapcsolatos ügyek miatt fogadja a megkereséseket, de olyan is volt már, amikor magánjellegű kérdésben segített. Hangsúlyozta: a rendőrök számára ez egy önkéntes feladat, amit a mindennapi munka mellett végeznek. Szerinte egyébként az lenne az ideális, ha minden ezt vállaló egyenruhásnak csak egy intézménye lenne, ő viszont három ügyeit intézi, napi szinten: a Belvárosi, az Eperföldi és a Kertvárosi iskola is hozzá tartozik, a program 2012-es indulása óta.

Az idei év egyik legkirívóbb esete, amikor a beavatkozását kérték, két elsős diák miatt történt. Az érintett intézmény és a két tanuló megnevezése nélkül csak annyit mondott az esetről: „olyan gyerekekről van szó, akik még nem tudtak beilleszkedni, nem érzik magukénak az iskolát és a tantárgyakat”, ezért időnként már a bűncselekmény határát súroló csínytevéseik vannak, amivel nyilván zavarják a pedagógusokat, illetve a társaikat is. A kezelhetetlen viselkedés bomlasztja a közösséget, és ha már sem az osztálytársak, sem a tanítók nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, feltétlenül szükséges az iskolarendőri beavatkozás, vezette le.