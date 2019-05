Szabadszálláson folytatódott a „Bike Safe” regisztráció

Bács-Kiskun megye északi részén folytatódott a népszerű programsorozat. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz tartozó Szabadszálláson „Bike Safe” regisztráció és bűnmegelőzési tanácsadás is volt.

A „Házhoz megyünk!” program csütörtökön Szabadszállásra, a piactérre érkezett. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója vagyonvédelmi és közlekedésbiztonsági tanácsokat adott az érdeklődőknek. A megjelentek a biztonságos internethasználatról, a kábítószer veszélyeiről, és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről is tanácsokat kaptak a szakelőadótól. A rendezvényen a helyi polgárőrség, a kormányhivatal, a vagyonvédelmi kamara és az egyik biztosító is képviseltette magát.

A délelőtt folyamán alkalom nyílt a kerékpárok regisztrációjára is, amely online módon akár otthonról is elvégezhető a www.bikesafe.hu oldal segítségével, ahol a nyilvántartásba vétel hasznosságáról is olvashatnak az érdeklődők.