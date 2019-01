Sokan vásároltak az autók, kamionok megbabrálásában segítő férfitól (videó)

Autószerelők, fuvarozók, kereskedők és magánszemélyek is vásároltak egy most letartóztatott férfitól, aki hamis autódiagnosztikai szoftvereket, kilométeróra-kalibrálót és kamionokhoz való AdBlue emulátorokat is árult a neten. A nyomozók negyven helyszínen tartottak házkutatást egy országos akcióban.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A régióban, de talán országosan is egyedülálló az az akció, amelyet a napokban hajtottak végre a NAV regionális bűnügyi igazgatóságának pénzügyi nyomozói, több járási hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének munkatársaival közösen. Mint Barnáné Horváth Melinda sajtóreferenstől megtudtuk, több mint negyven helyszínen tartottak egyszerre házkutatást. Az ügy főszereplője egy dél-alföldi férfi, róla többet a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el a sajtóreferens. Annyit tudtunk meg, hogy internetes hirdetésekben árulta eszközeit, szoftvereit. A nála tartott razziában a pénzügyi nyomozók laptopon, külső winchestereken, pendrive-kon, dvd-ken is találtak hamis autódiagnosztikai szoftvereket. A helyszínen interface-eket, kilométeróra-kalibrálót és AdBlue-emulátorokat, valamint hatmillió forint készpénzt is lefoglaltak. Az országos akcióban a vevőknél is kutattak a nyomozók: autószerelők műhelyében, fuvarozók és kereskedők telephelyén, magánszemélyek lakásán. Szinte minden megyében kerültek elő a dél-alföldi férfitól vásárolt szoftverek, néhány helyszínről AdBlue-emulátorok is. – A hamis autódiagnosztikai szoftverek a gyártó engedélye és tudomása nélkül készültek, illegálisan kerültek forgalomba. Ha ezeket a berendezéseket a gépjárművek fedélzeti számítógépéhez csatlakoztatják, segítségével kiolvashatják, és ezen túlmenően törölhetik is a hibakódokat, vezérlők aktiválását, valamint programozásokat lehet rajtuk keresztül elvégezni. Mivel a szoftverek nem a gyártótól erednek, az elvégzett módosítások vagy javítások szakszerűsége, pontossága egyáltalán nem garantált. Az eszköz használata nemcsak a legális termékek kereskedőit rövidíti meg, károkat okozhat az autó megbízható működésében, és így akár a járműben utazókat is veszélyeztetheti – nyilatkozta a NAV regionális bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense. A nyomozók AdBlue-emulátorok értékesítésére és használatára utaló nyomokat is találtak. A közepes és nagyteljesítményű, dízel üzemű járművek esetében AdBlue-folyadékot kell használni, mely elősegíti a kevesebb károsanyag-kibocsátást. Ha ez a folyadék elfogy a járműből, akkor a menetteljesítmény először lecsökken, majd a gépkocsi, kamion leáll, és után kell tölteni. Az illegálisan forgalomba került emulátorok használatával éppen ezt a környezetkímélő rendszert kerülik meg: a motorvezérlő figyelmen kívül hagyja a folyadék hiányát (nincs tiltás, se hibajelzés), a jármű nem áll meg, viszont szennyezi a levegőt. Az akció során a pénzügyi nyomozók, a NAV által felkért járási hivatalok és a minisztérium munkatársai az ország több pontján vizsgáltak kamionokat az emulátorok használatának gyanúja miatt. Ehhez kapcsolódóan környezetkárosítás bűntett gyanúja merülhet fel. Az ellenőrzés alapján az érintett járműveket további vizsgálat érdekében műszaki vizsgálatra rendelték be – tette hozzá Barnáné Horváth Melinda. A neten utánanéztünk: egyes teherautókba 15 ezer forintért árulnak AdBlue-emulátort, de a sajtóreferens felhívta a figyelmet: ezek használata jogszabályba ütközik. Az interneten kereskedő férfit szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, múlt héten pedig a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A vizsgálatok folytatódnak.