Sok volt a baleset a lefagyott csúszós utakon

Hiába a számtalan előzetes rendőrségi figyelemfelhívás, az időjárási riasztás, sokan nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezetnek. Péntekre tizenhat megyére adott ki figyelmeztetést a tartós sűrű köd és ónos szitálás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat, az utakon sorra történtek a balesetek.

Mórahalom közelében egy mikrobusz borult az árokba, heten megsérültek a balesetben. A munkásokat szállító kisbusz a Mórahalom és Röszke közötti útszakaszon csúszott meg a lefagyott jeges úton, áttért a szemközti sávba és az árokba borult. Három mentőautó is érkezett a helyszínre, a balesetben kettes súlyosan, öten könnyebben sérültek meg. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, akik áramtalanították az összetört kisbuszt.

Bács és Csongrád megye határán, az 55-ös főúton történt baleset, ahol a csúszós úton három gépkocsi rohant egymásba. Egy kiskunhalasi házaspár autója is megtört a balesetben, személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. Helyszíni információink szerint előzés közben csúszott meg az egyik autó, ami nekicsapódott a szemből érkező gépkocsinak, ami aztán egy harmadik járműnek is nekiütközött. Az egyik sofőr elmondása szerint alig haladt hatvannal, amikor történt a baleset, az úttestet borító jégpáncél miatt azonban ez a sebesség is soknak bizonyult.

Kiskunmajsa és Csólyospálos között szintén egy személyautó borult az árokba. A kiskunmajsai katasztrófavédelmi tűzoltóőrs hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a járművet és a műszaki mentésben működtek közre. Információink szerint a jeges úton megcsúszott az autó és irányíthatatlanná vált, ezért csapódott az út menti árokba, úgy tudjuk, hogy a balesetben nem sérült meg senki.

Pénteken az ország túlnyomó részén borult, párás, a középső harmadban ködös idő volt, csak nagyon kevés helyen sütött ki a nap. A ködös dél-alföldi területeken ónos szitálás, hószállingózás is volt, a borult tájakon nem emelkedett fagypont fölé a hőmérő higanyszála, az Országos Meteorológiai Szolgálat, tartós, sűrű köd veszélye miatt tizenhat megyére adott ki figyelmeztetést erre a napra.

A rendőrség továbbra is figyelmezteti a gépjárművezetőket, hogy műszakilag csakis kifogástalan állapotban lévő járművekkel vegyenek részt a közlekedésben, elindulás előtt ellenőrizzék az autógumik állapotát, és vegyék figyelembe az út és látási viszonyokat.