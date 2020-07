Sok munkát ad a vihar Bács-Kiskun megye tűzoltóinak

Elsősorban a megyeszékhelyen kérték a tűzoltók segítségét.

Zivatarlánc okozott heves felhőszakadásokat Bács-Kiskun megyében. Kecskeméten, a Nyíri úton több helyszínen is tűzoltói segítséget kértek: egy üzlethelyiség és egy társasház pincéjét is elöntötte az esővíz, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói szivattyúval avatkoztak be.

A Balaton utcában egy egészségügyi intézmény épületének liftaknájába jutott be az esővíz, az egység megkezdte a víz eltávolítását. Az 5211-es úton Kunadacsnál leszakadt faágak akadályozták a forgalmat, a szabadszállási önkormányzati tűzoltók motoros fűrésszel avatkoztak be.

Kerekegyházánál, az 5212-es úton is faágak szakadtak le, a helyi önkormányzati tűzoltók távolították el őket. Soltvadkert határában kerékpárútra dőlt egy tízméteres fa, a város önkormányzati tűzoltói szüntették meg a forgalmi akadályt. Kiskőrösön, a Klapka György utcában egy nagy méretű fenyőfa lakóházra dőlt, a város hivatásos tűzoltói távolították el.