Sírás, felháborodás, káromkodás: Aurelio a bíróságon

Emberrablással vádolja az ügyészség a Való Világ egykori nyertesét, C. Aurelio-t. A vádhatóság szerint miután egy cimborája meglopta, két barátjával elment a tolvajért egy dusnoki bárba, megverték, majd autóba tuszkolták áldozatukat. Aurelio három pofont ismert el.

C. Aurelio Onorato éppen öt éve, 2014 májusában a szavazatok 50,25 százalékával nyerte meg a Való Világ valóságshow hatodik szériáját. Nyereménye egy éven át havi 1 millió forint, egy lakás és egy autó volt.

Az olasz apától származó, önjellemzése szerint temperamentumos, nagyon intenzív és túl érzékeny fiatalember kedden ismét rivaldafénybe került, bár ennek már láthatólag kevésbé örült, hiszen a Kecskeméti Törvényszéken, az egyik földszinti teremben készültek róla fényképek, amint éppen emberrablás vádjával állt dr. Fodor Endre bíró előtt. Viszont az is igaz, hogy hozzájárult a fotózáshoz.

A magát televíziós szereplőként megnevező, tapsoltatóként dolgozó Aurelio a vád szerint 2017. október 14-én a bajai Cash Bárban iszogatott L. Krisztoferrel. Aurelio részegen elaludt, ezt pedig kihasználta cimborája, és kabátzsebéből ellopta 130 ezer forintját. A VV-győztes reggel a bár előtt ébredt, de amikor taxit akart hívni, észrevette, hogy eltűnt a pénze. Este két barátjával, V. Norberttel és N. Gergellyel Dusnokra ment, mert megtudta, hogy L. Krisztofer ott szokott iszogatni a Stadler Sörözőben. Meg is találták, és ahogy dr. Zubornyák Ágnes ügyész elmondta: az elsőrendű vádlott Aurelio kihúzta az utcára, közben meg is pofozta és kérdezte, hol a pénze. Majd két társa hátracsavarta a sértett kezét, Aurelio pedig ököllel és tenyérrel ütötte Krisztofert a fején, mellkasán, combján, és akkor sem hagyta abba a bántalmazást, amikor a földre került, végül elvette készpénzét, karóráját és mobiltelefonját. A verés hatására Krisztofer bevallotta a lopást, majd félelmében azt találta ki, hogy a lopott pénzt Dusnokon, a nagyszüleinél rejtette el.

A vádirat szerint a trió ezután erőszakkal autóba ültette a sértettet. Mivel az éjszaka kellős közepén felébresztett nagyszülők házában pénzt nem találtak, Bajára indultak tovább. Aurelio ekkor is ütötte Krisztofert, aki kérte, vigyék az édesanyjához, hogy tőle kérhessen kölcsön. Végül nem így történt, Aurelio bajai lakására hajtottak és ott a sértettel egy kölcsönszerződést írattak alá, miszerint 180 ezer forintot kapott, és ezt hetente 20 ezer forintonként vállalja törleszteni. A vádlottak csak ezután engedték el a sértettet. Az ügyészség mindhármójukat emberrablás bűntettével vádolja és börtönbüntetést indítványozott részükre.

Aurelio-t közel két órán keresztül hallgatta meg a bíró. Ő káromkodásokkal sűrűn tarkított vallomásában (még az ügyvédje is rászólt, amikor már a sokadik f#szom és p#csa hagyta el a száját) tagadta az emberrablást, és hogy kényszerítették volna Krisztofert bármire. Azt is elmondta, hogy megkérdezte a bár felszolgálóját és az ominózus este szintén ott iszogató ismerőseit, ki volt mellette, és mindenki L. Krisztofert említette, ezért gyanakodott rá.

– Akármennyire indulatos ember vagyok, hiszek az emberi empátiában, hogy mindent meg lehet beszélni. De a bejáratnál tényleg adtam neki egy nyaklevest, mert az anyázással átlépett egy határt – jelentette ki az egykori Való Világ győztes, hozzátéve: valóban elszakadt nála a cérna, amikor tudakolta cimborájától, hol a pénze, és ő erre szitkozódással válaszolt. Aurelio ugyanakkor határozottan tagadta, hogy három pofonon kívül egy ujjal is hozzányúlt volna a tolvajhoz („erre semmi szükség nem lett volna, nem ellenfél, hiszen húsz kilóval könnyebb nálam”). Azt is kijelentette, hogy a sértett önként ült be az autóba (egyébként a két másik vádlott közé, míg az anyósülés furamód üres maradt), és hogy a végén két baráti puszival váltak el Krisztoferrel egymástól; nagyvonalúan még abba is belement, hogy ötszáz forintonként adja meg tartozását.

– Nem azért mentem oda, hogy elraboljam, és nem fogok azért börtönbe menni, mert egy baráti társaság kitalálta ezt a mesét – ezt már hallhatóan könnyeivel küszködve mondta az egykori villalakó, máskor meg felháborodva megjegyezte: „vicc ez az egész!”.

Mindenesetre az ellene felhozott vád elég komoly, és az is rontja C. Aurelio helyzetét, hogy amikor az egész eset történt, ő éppen próbaidős volt, mivel egyszer már drogos ügye miatt 1 év 4 hónap felfüggesztett börtönt kapott. És amiatt is aggódhat, hogy N. Gergely az előkészítő ülésen teljeskörűen elismert mindent, rá nézve terhelő vallomást tett (így megúszta két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetéssel).