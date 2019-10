Rómába csalta vevőit a nagykőrösi ál-autókereskedő

A Nagykőrösi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki autóvásárlás ürügyén Rómába hívta és ott ejtette tévedésbe a vevőit, jelentős kárt okozva.

A bűnügy vádlottja egy budapesti férfi 2015 júniusától Rómában élt. 2015 októberében felhívott egy nagykőrösi férfit, a bűnügy sértettjét. Álnéven mutatkozott be, és egy vélt ismerősre hivatkozva felkeltette a sértett bizalmát. Azzal ámította a sértettet, hogy

Olaszországban autókereskedése van, és kedvezményes áron tud autót eladni. Az ajánlatában az is szerepelt, hogy Rómában egy szállodában szállást is biztosít a vevőnek.

A sértettnek tetszett az ajánlat, ezért ő és a fia, a bűnügy másik sértettje Rómába utaztak, ahol találkoztak a vádlottal. A vádlott egy autószalonba vezette a sértetteket, ahol a vevők több, kedvező áron kínált autót is kiválasztottak. A vádlott elkérte a két férfi iratait és 55.000,- eurót azzal, hogy elrohan a bankba, és ott elintézi a befizetést, majd együtt mennek a járművek tulajdonosváltozását bejelenteni. Az autók Magyarországra szállítását későbbre ígérte.

A vádlott azonban nem tért vissza a vevőkhöz, a sértettek iratait egy taxissal küldte vissza a szállodába.

A sértettek ezek után személyesen már nem találkoztak a vádlottal. A férfi többször felhívta őket, és különböző ürüggyel, így további autóvásárlás, váratlan bírság, megnövekedett átírási költségek okán újabb összegeket kért.

Amikor az egyik sértett pár hónap múlva Rómában járt és az autószalonban meglátta a korábban kiválasztott és kifizetettnek vélt autót, tudatosult benne, hogy becsapták és feljelentést tett.

A vádlott a két férfi tévedésbe ejtésével mintegy 33 millió forinttal gazdagodott.

A vádlottat az ellene kibocsátott európai elfogatóparancs alapján 2017 júniusában fogták el.

A Nagykőrösi Járási Ügyészség jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a férfival szemben. Az ügyészség börtönbüntetés kiszabására és vagyonelkobzásra tett indítványt a vádlottal szemben.