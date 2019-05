Rendőrök mentették meg a kútba esett katymári férfit

Egy a közelben lakó szabadnapos készenlét rendőr sietett elsőként a 81 éves férfi segítségére, aki egy elhagyott ház udvarán esett a kútba. A rendőr értesítette a tűzoltókat és a kollégáit, végül egy kötél és létra segítségével mentették meg a férfi életét – közölte a rendőrség.

A Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltségre május 22-én, kedden délelőtt 11-kor érkezett bejelentés, hogy Katymáron, egy lakatlan ház udvarán kútba esett egy nyugdíjas férfi, miközben gombát szedett. A balesetet egy közelben lakó rendőr észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is. Míg a tűzoltók a helyszínre értek, Csordás István kiskunhalasi szolgálatparancsnok egy kötelet és egy létrát vezetett le a 4 méter mélységű kútba, hogy addig is életben tartsa a férfit. A mentésben a készenléti rendőr segítségére voltak a kiérkező kollégái is – tájékoztatott a rendőrség.

A 81 éves bácsi körülbelül húsz percet töltött a hideg vízben, majd miután a tűzoltók kimentették, a bajai kórházba szállították a bácsalmási mentők.