Magyar adójegy nélküli, vélhetően külföldről becsempészett cigarettát terített Bács-Kiskunban az a hattagú bűnszövetség, melyet múlt héten fogtak el a kecskeméti nyomozó ügyészek és a TEK munkatársai. Egy rendőr is a gyanúsítottak között van.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a kecskeméti nyomozó ügyészek a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indítottak nyomozást. Nyomára akadtak ugyanis egy megyéhez köthető, szervezetten működő bűnözői csoportra, mely júliustól nagy mennyiségben magyar adójegy nélküli cigarettát vett meg ismeretlenektől Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében, majd a cigit Bács-Kiskunban továbbértékesítették.

A bűnszövetség hat tagja közül öt megyei lakos. A csoportot egy férfi testvérpár irányította, előfutóként ők kísérték a cigarettákat szállító járművet is. A szállításokhoz szükséges kommunikációban részt vett az egyik testvér élettársa is. A cigit minden alkalommal egy további férfi bűntárs vitte. Schmidt Gábortól megtudtuk, a bűnszövetség működését segítette egy hivatásos állományú rendőr is, aki a fuvarokhoz biztosította a gépkocsikat és az előfutó autókat karbantartotta, de a kapcsolattartáshoz CB rádiókat is beszerzett. Azt a szóvivő kérdésünkre sem közölte, melyik kapitányság munkatársáról van szó. A csoport az adójegy nélküli cigaretták megszerzésével jövedéki adóban a költségvetésnek 5 millió forintot meghaladó kárt okozott.

Az NVSZ által végzett kiterjedt felderítés alapján a kecskeméti nyomozó ügyészek augusztus 30-án, csütörtökön egy összehangolt akció keretében lecsaptak a bűnözői csoportra. Az akcióban részt vettek a Terrorelhárítási Központ, az NVSZ, a NAV és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tagjai is. Az akció során a bűnszövetség tagjait cigaretta átvétele közben egy Hajdú-Bihar megyei benzinkúton tetten érték, elfogták a cigarettákat átadó férfit is. Ezenkívül tíz helyszínen egyidejűleg házkutatást tartottak, ennek során több mint 16 ezer doboz cigarettát, készpénzt és a rendőr gyanúsított lakóhelyén engedély nélkül tartott lőszereket is lefoglaltak.

A nyomozó ügyészek a bűnözői csoport tagjait – öt férfit és egy nőt – őrizetbe vették és üzletszerűen, bűnszövetségben, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőr bűntársat az engedély nélkül tartott lőszerek miatt lőszerrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították.

A nyomozó ügyészek indítványával egyetértve a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója szombaton mind a hat gyanúsított esetében elrendelte az előzetes letartóztatást. Ez egy gyanúsított esetében jogerős, a többiek fellebbeztek a döntés ellen.