Régi vasúti vagon lángolt Halason

Lángokban állt a kiskunhalasi vasútállomás közelében egy régi vagon. A környékbeliek elmondása szerint feltehetően egy hajléktalan férfi gyújtotta fel a szerelvényt.

Hétfő koradélután riasztották a halasi tűzoltókat, hogy a Szénási utcán, a vasút mellett, egy bekerített területen lángokban áll egy régi vasúti kocsi. A tűzoltók egy fecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre, rövid idő alatt el is oltották a tüzet.

A közelben lakók elmondása szerint a régi vasúti kocsiban jó ideje hajléktalanok húzzák meg magukat, néhány hónapja a MÁV a területről egy teherautónyi szemetet szállított el, amit a hajléktalanok hordtak össze itt és a szomszédos faház előtt. Most is a szemét kapott lángra a vasúti kocsiban, információink szerint a tűzben senki sem sérült meg, az anyagi kár is jelentéktelen.