Rács mögött tartanák a gyermekét megmérgező nőt

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Kecskeméti Törvényszék letartóztatást fenntartó végzésének a helybenhagyására tett indítványt annak a kecskeméti nőnek az ügyében, akit az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádol.

A vádirati tényállás szerint a nő március 20-án Kecskeméten a hároméves leánygyermeke részére kihívta a mentőket azzal az indokkal, hogy a gyermek lázas és félóránként elájul, ezért a mentők beszállították őket a Bács-Kiskun Megyei Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályára.

Az ügyeletes orvos a gyermeket megvizsgálta és megállapította, hogy láztalan, jó általános állapotú, majd közölte az édesanyjával, hogyha kórházi ellátást igénylő kórkép nem igazolódik be, akkor az ambuláns ellátást követően otthonukba bocsátják őket. A nő, amíg a kiskorú gyermekével a folyosón a vérvétel eredményére várt, annak érdekében, hogy a gyermeket mindenképpen felvegyék a kórházi osztályra, a nála lévő nyugtatóból 8-9 darabot kivett és a kislány baracklevet tartalmazó cumisüvegébe kevert abból a célból, hogy a gyermek annak megivása következtében rosszullétre utaló tüneteket produkáljon, így kórházi felvételre kerüljön.

A sértett rövidesen ivott a székre kitett cumisüvegből, melynek következtében zavart tudatállapotba került, majd az eszméletét is elvesztette, melynek következtében életveszélyes állapotba került. A sértett életveszélyes állapotát az időben nyújtott szakszerű orvosi segítség hárította el.

A Kecskeméti Törvényszék a vádemelést követően a nő letartóztatását a bűnismétlés veszélyére figyelemmel fenntartotta. A végzés ellen a nő jelentett be fellebbezést a letartóztatásának a fenntartása miatt. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség átiratában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság a cselekmény tárgyi súlyára, a sértett személyére, valamint az elkövetés körülményeire figyelemmel helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a nővel szemben a továbbiakban is fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért a fellebbezést alaptalannak tartva az elsőfokú végzés helybenhagyására tett indítványt. A fellebbezésről másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.