Pszichoaktív anyaggal kereskedett a halasi pár

A kiskunhalasi rendőrök egy 33 éves férfit és 25 éves élettársát gyanúsítják azzal, hogy új pszichoaktív anyaggal kereskedtek. A „telefontanú” zöldszámra érkezett a bejelentés, amely szerint egy férfi kristálynak nevezett fehér port árul Kiskunhalason, ez alapján fogták el a halasi nyomozók a párost.

A helyi rendőrkapitányság nyomozást indított az ügyben, és 2020. március 3-án, kedden – egy szervezett akció keretében – a nyomozók elfogtak egy 33 éves férfit. A Bács-Kiskun Megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt időszakban anyagi haszonszerzés céljából különböző személyeknek rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagot.

Az egyenruhások átkutatták a helybéli férfi lakhelyét, ahol fehér port, adagoláshoz szükséges eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le. A rendőrök a gyanúsítottat kihallgatták, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek az ügyészség felé a letartóztatásának indítványozására.

Az eljárás során kiderült az is, hogy két alkalommal a férfi 25 éves élettársa is adott el új pszichoaktív anyagot, ezért a bűncselekmény elkövetésével őt is gyanúsítják. A nő jelenleg szabadlábon védekezhet – közölte a megyei rendőrkapitányság.