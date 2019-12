Ötször tört be ugyanabba a csárdába egy nagybaracskai férfi

A Bajai Járási Ügyészség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt vádat emelt egy 29 éves nagybaracskai férfival szemben, aki idén négy hónap leforgása alatt ötször tört be a helyi csárdába.

A 29 éves büntetett előéletű nagybaracskai férfi első alkalommal január 17-én éjjel tört be a helyi csárdába: az egyik bejárati ajtót kifeszítette és az épületből számítógépet, monitort, billentyűzetet vitt el, de a röviditalokat sem hagyta ott. Zsákmánya ekkor 88 ezer forint volt. Egy hónap múlva, február 26-án hajnalban visszatért, ekkor az ablakrácsot akarta lefeszíteni, de mivel ez nem sikerült neki, a bejárati ajtó üvegét törte be. A csárdában egy 20 literes vörösréz bográcsba élelmiszert és szeszesitalokat készített össze 90 ezer forint értékben, végül azonban a zsákmányát már nem tudta elvinni. A férfi március 18-án éjjel ismét felkereste a csárdát, ekkor a hátsó ajtó ablakát törte be, de nem sikerült elvinnie az italokat, mert időközben tetten érték.

Májusban a férfi kétszer is betört a csárdába, ekkor az italok mellett készpénzt is magával vitt. Utoljára május 20-án hajnalban az ablakot betörve bement a csárdába és csukapörköltet, szalonnát, csülköt, valamint röviditalokat lopott. Ráadásul az egyik alkalmazott csárdában hagyott, 30 ezer forint értékű női kerékpárját is magával vitte, amely utóbb visszakerült a sértetthez.

A férfi a csárdának a lopással 205 ezer forint összegű, az ajtók, ablakok és a szúnyogháló megrongálásával további 150 ezer forint kárt okozott.

A büntetett előéletű, jelenleg letartóztatásban lévő férfit az ügyészség dolog elleni erőszakkal, folytatólagosan elkövetett lopás bűntettével vádolja, ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Emellett az elkövetéshez használt harapófogó, kombináltfogó és gumírozott kesztyű elkobzását is indítványozza az ügyészség. Ügyében a Bajai Járásbíróság fog dönteni.