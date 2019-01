Összesen 24 évet kapott a bajai díler testvérpár

Két testvért jogerősen összesen 24 év szabadságvesztésre ítélt kedden a Szegedi Ítélőtábla. A bajai Ny. fivérek marihuánát és speed port árultak, emellett herbál, kristály és kézigránát fantázianevű dizájnerdrogokkal is kereskedtek 2012-2014 között.

A per során a bíróság megállapította: Ny. Sándor 2012-től kábítószerek terjesztéséből, eladásából élt, majd 2013-tól kezdve már dizájnerdrogokat is terített Baján és környékén. Állandó vevőköre alakult ki, a helyi drogfogyasztók körében általánosan ismertté vált, telefonszámát a vevők egymásnak adták át.

A férfi 2013 novemberében rendőrkézre, majd előzetes letartóztatásba került, és egészen 2014 február elejéig rács mögött is volt. Ekkor 28 éves bátyja, Ny. András vette át az „üzletet” és folytatta a drogkereskedelmet. A fiatalabb testvér szabadulása után már ketten árulták a drogokat. Az anyagokat a fiatalabb vádlott szerezte be, a megrendeléseket és a szállításokat mindketten végezték. A vád szerint a vevők közül három az elkövetéskor fiatalkorú volt. A Kecskeméti Törvényszéken tartott tárgyaláson kiderült: az Ny. fivérek marihuánát és speed port árultak, valamint herbál és kristály fantázianevű, új pszichoaktív anyagnak minősülő dizájnerdrogokkal kereskedtek, de adtak el MDMA-t tartalmazó “kézigránát” tablettát is.

Ny. Sándor 2014. szeptember 12-én ismét lebukott, amikor Baján egy futárszolgálattól átvett egy csomagot. Ezt ismeretlen személy Budapesten egy könyváruházban adta fel. A dobozban közel 800 gramm pentedron por, és 251 darab kézigránát tabletta volt gondosan bezacskózva. A rendőrök tetten érték a fiatalabb vádlottat, akinek viszont egy BMW-vel sikerült elmenekülni a helyszínről. Bácsbokodig jutott, ott egy egy nádasban rejtőzött el, útközben, Baja külterületén pedig kidobta a csomagot az autóból. A rendőrök azonban elfogták és a dobozt is lefoglalták. Ugyanezen a napon a nyomozók a két testvér bajai, Oroszlán utcai albérletében porokat, növényi anyagokat és 230 darab tablettát, valamint 820 ezer forint készpénzt és a drogok méréséhez, csomagolásához szükséges eszközöket találtak.

A fiatalabb Ny. Sándor ellen egyébként több eljárás is zajlott drogos „ügyei miatt”. Egy ízben vállalta a függőséget gyógyító kezeléseken, megelőző felvilágosításon való részvételét, emiatt egy ízben elhalasztottak ellene egy vádemelést. Aztán kiderült, hogy nem vett részt a kezeléseken, így nem kerülhette el a bíróság előtti felelősségre vonást. A vádlottak vásárlói egyébként megrovásban részesültek.

Szigorú, de arányos büntetés

Érdekesség, hogy a Kecskeméti Törvényszéken kétszer tárgyalták az ügyet. Az első alkalommal hozott ítéletet viszont egy éve hatályon kívül helyezte a Szegedi Ítélőtábla, és törvényszéket új eljárás lebonyolítására kötelezte, mert olyan bíró is tárgyalt az ügyben, aki korábban nyomozati bíróként kapcsolódott be. Ez pedig abszolút kizárási okot jelentett, amit másodfokú bíróság nem orvosolhatott.

Második nekifutásra a törvényszék áprilisban Ny. Sándort 14 év, Ny. Andrást pedig 10 év fegyházra ítélte. Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezett: az ügyész súlyosabb büntetést indítványozott a vádlottaknak, akik pedig az ítélet hatályon kívül helyezését kérték, vagy részbeni felmentést, illetve a büntetés enyhítését.

A táblabíróság viszont helybenhagyta az elsőfokú döntést, annyit változtatott rajta, hogy Ny. Andrásnak nem fegyházban, hanem börtönben kell letöltenie a 10 évet. Mint elhangzott, a Kecskeméti Törvényszék szigorú, de az elkövetett cselekményhez és a vádlottak társadalomra veszélyességéhez mérten arányos büntetést szabott ki, annak sem lényeges enyhítése, sem lényeges súlyosítása nem indokolt. A döntés jogerős.

