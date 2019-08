Nyolcéves kisfiúra fogta a pisztolyt a rabló

Gátlástalan rabló ellen emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség: a 36 éves mindszenti férfi egy éve éjszaka betört egy érsekhalmi házba, a teraszra kilépő nőt leütötte, majd nyolcéves kisfiára fogta pisztolyát, és azzal fenyegetőzött, hogy lelövi a gyermeket.

A férfi a Szegedi Fegyház és Börtönben töltötte a fegyházbüntetését, amikor az egyik rabtársától hallott egy általa nem ismert elítéltről, és arról, hogy az említett férfi felesége sok pénzt rejteget az érsekhalmai házukban. A vádlott az értesülést elraktározta magában, és még a Csillagban sikerült is kifürkésznie a nő telefonszámát és lakcímét.

Szabadulása után, tavaly augusztus 3-án Érsekhalmára utazott és elment az asszonyhoz, aki nyolcéves kisfiával volt otthon. Azt hazudta, hogy most szabadult Vácról egy ötéves büntetésből és nincs pénze, de a nő férje egy korábbi üzleti kapcsolatukból tartozik neki. Követelte, hogy párja adósságából az asszony adjon meg neki 2,4 millió forintot.

A nő azonban erre nem volt hajlandó, mire a vádlott megfenyegette. „Akkor beszélhetünk másképp is, fel is tűzhetlek a falra a gyerekeddel együtt” – vágta oda a sértettnek, aki megijedt és az általa üzemeltetett bolt bevételéből átadott félmillió forintot – mondta el dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

A mindszenti férfi gyorsan elköltötte a pénzt, és úgy döntött, még szerez az asszonytól, csakhogy ezúttal erőszakkal, rablással. Első látogatása után három héttel, tavaly augusztus 26-án fején kötött sapkával, kezében riasztópisztollyal betört a sértett házába, majd a zajra a teraszra kilépő asszonyt a fegyverrel fejbe ütötte. A földre esett asszonyra szegezte a pisztolyt, és pénzt követelt. Ő egy 360 ezer forint értékű arany nyakláncot nyújtott át, de a rablónak ez nem volt elég. Ekkor az egész jelenetet végignéző kisfiúra irányította a fegyvert, és azzal fenyegetőzött, hogy lelövi. Édesanyja a nappaliból és a boltból további 200 ezer forintot adott a vádlottnak, aki ekkor végre távozott.

A vádhatóság szóvivője elmondta: a letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő mindszenti férfit a Bajai Járási Ügyészség súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettén kívül fegyveresen elkövetett rablás bűntettével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó fegyházat indítványozott a vádlottnak, és azt is javasolta, hogy a bíróság a korábbi feltételes szabadságát is szüntesse meg. A büntetőpert Baján fogják tárgyalni.