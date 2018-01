Súlyosabb ítéletet kért az ügyész annak a román férfinak az ügyében, aki 2016 augusztusában nyakon szúrta ismerősét Soltvadkerten. A tárgyalást kedden tartják a Szegedi Ítélőtáblán.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék tavaly július 5-én V. I. román állampolgárt, akit 2 év börtönre és 5 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélt.

Az ítélet ellen az ügyész akkor a vádlott terhére, téves minősítés miatt nyújtott be fellebbezést a Szegedi Ítélőtáblára. Fellebbezésében emberölés kísérletének megállapítását és ennek értelmében hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását kérte.

Az I. fokú ítélet szerint V. I. vádlott 4 éve él Magyarországon, alkalmi mezőgazdasági munkából tartotta el magát és családját. Az elmúlt 4 évben több településen is lakott, legutóbb Soltvadkerten. A vádlott Magyarországon ismerte meg a sértettet, C. V. A.-t, aki szintén román állampolgár, és akivel többször dolgozott és lakott is együtt.

2016. augusztus 17-én a vádlott az eső miatt nem dolgozott, a napot soltvadkerti házban töltötte, ahol lakótársaival együtt italozott, és ittas állapotba került. A sértett 11 óra tájban megjelent a házban, ahol korábban ő is lakott, hogy az elköltözésekor hátrahagyott tárgyait magával vigye. A sértett csatlakozott az italozókhoz. Délután fél 3 körül viccesen káromkodott, amit a vádlott félreértett, indulatosan kérdőre vonta a sértettet, majd felállt, felkapott egy kést, és nyakon szúrta korábbi lakótársát.

A férfi nyaka erősen vérezni kezdett, amitől mindannyian megijedtek. A vádlott egy pólószerű anyagot adott a sértettnek, hogy azzal szorítsa el a sebet. A ház egyik lakója hamarosan értesítette a rendőrséget, míg a vádlott arra kérte az egyik lakótársát, hogy hívja ki a mentőket, majd mindvégig a sértett mellett maradt addig, amíg a kiérkező rendőrök őrizetbe vették.

A sértett a támadás során életveszélyes sérüléseket szenvedett, de a bántalmazás eszközét, a szúrás irányát figyelembe véve, a támadás akár halálos is lehetett volna. Azt nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani, hogy a vádlott a sértett halálát akarta volna.