Nem állt le a munka a kecskeméti bíróságon

Rendkívüli ítélkezési szünet van a bíróságokon, de a munka nem állt le teljesen. Amit lehet, távmeghallgatás útján intéznek.

Mint ismert, a kormány március 14-ei rendeletével rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el, amely határozatlan ideig tart. Ennek értelmében a Kecskeméti Törvényszéken és a megyei járásbíróságokon sem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést, sem első, sem másodfokon. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatás útján kell lefolytatni.

Ha ez nem lehetséges, akkor a jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell lenniük, nyilatkozniuk kell, hogy a megelőző 14 napban voltak-e fertőzéssel érintett területen, találkoztak-e fertőzött vagy azzal érintkező személlyel. Ha felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben valaki koronavírusos, a bíróság azonnal értesíti az illetékes hatóságot, és az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit jegyzőkönyvben rögzíti.

A bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, valamint azok léphetnek be, akiknél a távmeghallgatást nem tudták megvalósítani. A bírósági irodák a tájékoztatási feladataikat kizárólag telefonon és elektronikus úton látják el, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A rendkívüli ítélkezési szünetben is dönt viszont a bíróság – ha lehet, távmeghallgatással – elsőfokon az ideiglenes megelőző és a megelőző távoltartással kapcsolatos ügyekben, eljár a szülői felügyelet rendezése, megszüntetése, visszaállítása iránti, valamint a végrehajtási és a gondnoksági perekben. Ugyanígy határozat hoznak a pszichiátriai betegek gyógykezeléséről is, a nyomozási bírók pedig a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés – például előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet – elrendeléséről, fenntartásáról, meghosszabbításáról.

Dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője hozzátette: a tanácsülésen elbírálható peres másodfokú ügyeket is intézik. Bíróság elé állítás is lehetséges, de minden halaszthatatlan, a felek jelenlétét megkövetelő mozzanat elsődlegesen távmeghallgatással történik. A büntetés-végrehajtási bírói eljárások túlnyomó része szintén tovább zajlik, azaz a törvényszék feladatainak egy jelentős része továbbra is ellátható.

Néhány büntetőper, amely szünetel most:

– Orgoványi gázolás: Cs. Márta Rita 2018 júniusában Orgoványon a járdán két gyalogost ütött el, akik közül az egyik, egy 60 éves férfi meghalt. A vád szerint a nő 88-92 km/h-val hajtott, ő viszont ezt nem ismeri el, és a korábbi tárgyaláson azzal védekezett, hogy defektet érzékelt a baleset előtt.

– Mondok József büntetőpere: A korábbi izsáki polgármestert az elhíresült vadászház ügyében költségvetési csalással, közokirat-hamisítás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják.

– Czeglédy-per: A Szegedi Törvényszék összes bírájának elfogultsága miatt a Szegedi Ítélőtábla nemrég a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki a Czeglédy Csaba-féle büntetőper lefolytatására. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 emberrel szemben emeltek vádat. Az ügyészség szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

– M. R. és társai büntetőpere: az ismert kecskeméti vendéglős és huszonkét társa az ügyészség szerint költségvetési csalással több mint 3 milliárd forint vagyon hátrányt okozott az államnak.