Néhány hónap alatt huszonnyolc bűncselekményt követtek el a halasi férfiak

A kiskunhalasi rendőrkapitányság nyomozói a napokban fejezték be három gyanúsított férfi ügyében a vizsgálatot. Az elkövetők több esetben loptak, betörtek különböző helyekre, és rongálást követtek el a gyanú szerint – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatának közleménye szerint.

Egy 40 éves és egy 42 éves helyi férfit vettek őrizetbe a halasi rendőrségen még február 7-én, akik a nyomozók gyanúja szerint 2018. szeptember és az elfogásuk közötti időszakban közösen legalább 27 lopást követett el. Városszerte törtek be ingatlanokba az ablakok megrongálásával, ajtók kifeszítésével. A tulajdonosok gondatlanságát is kihasználták: néhány házba a nyitva hagyott ajtón jutottak be – emeli ki a rendőrség közleménye.

Az elkövetők általában válogatás nélkül vittek magukkal mindent, amit értek. A bútorok, háztartási gépek és szerszámgépek mellett ruhaneműt, ékszereket, étkészletet, plédet is elvittek, de volt olyan hely, ahonnan festményt, szarvas trófeát, vagy éppen bort, zálogjegyet, régi centrifugát tulajdonítottak el. A tolvajok összességében legalább három millió forint kárt okoztak a tulajdonosoknak.

A betörések elemzése során a nyomozók látókörébe került K. Zsolt és K. Ferenc. A házkutatások során a rendőrök közel 70 olyan tárgyat találtak, amelyek a bejelentett bűncselekmények elkövetéséből származnak. A lefoglalt dolgok egy részének még most is keresik a tulajdonosait.

A gyanúsítottak kihallgatása során kiderült, hogy a bűncselekmények zömét közösen követték el. Egy alkalommal azonban K. Zsolt egy másik ismerősét, K. Csabát is magával vitte. A nyomozók őt is elfogták és kihallgattak, ennek során kiderült, hogy a férfi az egyik házba egyedül tört be.