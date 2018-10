Négy év börtönt kapott a sikkasztó kecskeméti ügyvéd

Négy év letöltendő börtönt kapott az a kecskeméti ügyvéd, aki 15 ügyfelétől több mint 114 millió forintot vett át letétként, aztán szerencsejátékra, főleg Tippmixre költötte a pénzt. Hat évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától is.

„Amit tettem, arra nincs bocsánat, így nincs jogom bocsánatot kérni, de tetteimet őszintén megbántam” – ezt még a nyomozás során mondta dr. A. György Norbert. A volt ügyvéd 2015 és 2017 augusztusa között ingatlanok adásvételénél és tehermentesítésénél működött közre okiratszerkesztőként és letétkezelőként. Tizenöt ügyfél esetében az általuk átutalt, befizetett pénzösszegeket nem a megbeszélt célra fordította, hanem elsikkasztotta. A legkisebb ilyen pénzösszeg 250 ezer, míg a legnagyobb 25 millió forint volt. Az ügyfeleknek összesen több mint 114 millió forint kárt okozott. Öt ügyfélnek a vádlott visszafizette a pénzt, a többieknek nem, ők kérték káruk megtérítését.

2017 augusztusában a most 47 éves férfi már felesége kecskeméti lakását is el akarta zálogosítani, ezért neje aláírását egy jelzálogjogot alapító okiratra aláhamisította, majd a hamis okiratot benyújtotta a földhivatalhoz. A feleség bejelentése alapján azonban sikerült megakadályozni, hogy a lakás is odavesszen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felolvasott vallomások szerint A. György Norbert már 2013 őszén hozzányúlt egy ügyfele pénzéhez, majd hogy fogadni tudjon a bwin-en és Tippmixen, ez rendszeressé vált, gyakorlatilag az egyik ügyfelétől lenyúlt összeget a másiktól kapott pénzből pótolta ki. 2014 végére sikerült „nullára” visszahoznia magát, de folytatta a szerencsejátékot, vélhetően nem kis tétekben, és egyre mélyebb és mélyebb spirálba került. Végül 2015 végén mindent elmondott volt feleségének, és másnap bement a papírokkal a rendőrségre, feljelentést tett maga ellen. A család eladta a házát, a vádlott édesanyjának ingatlanát és a feleség örökölt házát is értékesítették, így tudott a vádlott több ügyfelének törleszteni.

„Tisztában voltam azzal, hogy ez az ügyfeleim pénze, de játékszenvedélyem miatt nem tudtam abbahagyni” – mondta egyik vallomásában a volt ügyvéd, aki bízott egy nagyobb nyereményben, amivel mindent helyrehozhatna. Ez azonban nem jött össze. A. György Norbert a tárgyaláson kijelentette: börtönből való szabadulása után minden károsultnak szeretne egy „reális jóvátételt” biztosítani, az elsikkasztott pénzeket megtéríteni. Azt is megfogadta, hogy büntetése alatt részt fog venni programokon, terápiákon, hogy megszűnjön szerencsejáték-függősége.

A. György Norbertet tizenöt rendbeli ügyvédi visszaélés bűntettével, tizenöt rendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével, valamint egy rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolta a megyei főügyészség. Az ügyvéd kamarai tagságát tavaly augusztus végén kérésére megszüntették, és az ügyvédi névjegyzékből is törölve lett.

A Kecskeméti Járásbíróságon dr. Bihari Ádám a vádlottat felmentette az ügyvédi visszaélés vádja alól, mert nem lehetett bizonyítani, hogy az ügyvéd célja jogtalan hátrányokozás lett volna a sikkasztásokkal. Az ügyész fellebbezett és súlyosabb büntetést indítványozott, a vádlott és védője viszont elfogadta az ítéletet. A per másodfokon folytatódik, A. György Norbert marad előzetes letartóztatásban.