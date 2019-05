NAV-ellenőröknek adták ki magukat a csalók

A kecskeméti rendőrök őrizetbe vettek két férfit, akik ellenőrnek adták ki magukat egy kerekegyházi építkezésen és 150 ezer forintot próbáltak meg kicsalni egy vállalkozótól.

Egy szentkirályi férfi 2019. május 21-én segítséget kért a Kecskeméti Rendőrkapitányságtól, mert arra gyanakodott, hogy csalók akarják megkárosítani.

A sértett elmondta, hogy Kerekegyházán, egy házfelújításnál dolgoztak a munkásai, akik telefonon arról értesítették, hogy az építkezésen megjelent két férfi, aki azt állította, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőre. Az idegenek még igazolványt is mutattak a dolgozóknak, majd elmondták, hogy főnöküket több százezer forintra fogják megbüntetni, mert hiányosak a védőeszközök. Ezt követően telefonon kapcsolatba léptek a vállalkozóval, és közölték vele, hogy 150.000 forint készpénz ellenében eltekintenek a feljelentéstől. A vállalkozó már ekkor úgy vélte, hogy nem vámhivatali dolgozókkal áll szemben, és sejtése később be is igazolódott. Munkásai szintén éltek a gyanúperrel, így a férfiak autóját – az esetleges beazonosításhoz – lefotózták.

Az alkalmi ellenőrök a pénz átadásának érdekében találkozót beszéltek meg a fizetési hajlandóságot mutató sértettel, aki ezt követően nyomban a rendőrségre sietett, ahol megtette feljelentését. Így a megbeszélt helyszínen már az egyenruhások gyűrűjében várhatta a két férfit.

A gyanúsítottakat a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának nyomozói elfogták, csalás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vették. Bizonyítékként lefoglalták a munkásoknak bemutatott hamis igazolványt is.

A rendőrök a helyi ügyészségen előterjesztést tettek a gyanúsítottak letartóztatásának indítványozására.

A nyomozók kérik, amennyiben bárki hasonló csalás áldozata lett, vagy megpróbálták hasonló módon becsapni, jelentkezzen személyesen a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-76/513-356-os telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.