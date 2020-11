Nagyon rossz ötlet ködben fényszórót kapcsolni

A meteorológiai előjelzések szerint a következő napokban országszerte köd nehezíti a közlekedést. Összeszedtünk néhány tudnivalót, melyeket érdemes észben tartani, hogy elkerüljük a baleseteket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint országszerte többfelé számíthatunk tartós és sűrű ködképződésre. A látási viszonyok napközben lassan javulnak, de főként az északi, északkeleti tájakon egész nap borult, párás, ködös maradhat az idő. A ködös területeken szitálás előfordulhat.

A köd veszélyes lehet minden közlekedő számára, ezért nagyobb odafigyelést kérnek a rendőrök – írja a police.hu.

A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelennek meg előtte, és a közvilágítás sem segíti a haladást.

Amikor hirtelen érkezünk egy ködfoltba, a látótávolság nagyon rövid idő alatt lecsökken, és nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel kell számolnunk.

A ködös útszakaszon mindenképpen érdemes lassítani.A követési távolságot növeljük meg, hiszen a ködben nehezebb megbecsülni a biztonságos követési távolságot. A rendőrség azt tanácsolja, hogy sűrű ködben, ha tehetjük, ne előzzünk senkit.

Fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon.

A sötét és ködös időben hamarabb elfáradunk, így a vezetés is megterhelőbb lehet, ráadásul csökken a reakcióképességünk is. A rossz látási viszonyok miatt, feszült figyelemmel vezetünk, így a szemünk is hamarabb elfárad. A rendőrség azt javasolja, hogy hosszabb úton gyakrabban tartsunk pihenőt.

Köd esetén kapcsoljuk fel autónkon a ködfényszórót, ha járművünk esetleg ezzel nem rendelkezik akkor a tompított fényszórót használjuk. Ilyenkor a távolsági fényszóró használatát kerülni kell, hiszen az erős fény miatt a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez.

A rendőrség azt javasolja, hogy a láthatóság érdekében tartsuk autónk valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tisztán, de ügyeljünk arra is, hogy a szélvédő is tiszta legyen. Szintén veszélyes lehet, ha bepárásodnak a kocsi ablakai, ha megtörténik, azonnal gondoskodni kell a páramentesítésről.

A rendőrség hangsúlyozza: ne csak a többi autósra vigyázzunk, hanem figyeljük a gyalogosokat, kerékpárosokat is. Ha lakott területen kívül kiszállunk a járműből, mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottsága idén október 19. és december 6. között rendezi meg Látni és látszani 2020 kampányát, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra.

Mint arról beszámoltunk: november 6-án a láthatóság fontosságára hívta fel a közlekedők figyelmét az ORFK a Light Friday elnevezésű akcióban Kecskeméten. Itt egyebek mellett elhangzott, hogy lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény, de az őszi-téli időszakban az esti órákban településen belül is hasznos viselet lehet. Településen belül egy fényvisszaverő eszköz segítségével akár 30-50 méterrel is távolabbról észlelhető a gyalogos vagy a kerékpáros, ez a távolság pedig egy teljes fékutat jelent.

