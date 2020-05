Nagyobb szerepet kaphatnak a videóbeszélgetések a bíróságokon

A március 14. és 31. közötti rendkívüli ítélkezési szünet­ben közel nyolcszáz tárgya­lást kellett elhalasztani vagy elnapolni Bács-Kiskun megye bíróságain. A Kecskeméti Törvényszék elkezdte felmérni, mely ügyekben lehetne Skype-on keresztül tárgyalást tartani.

A kormány március 14-ei rendeletével rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el, ez azonban csak két hétig tartott, április 1-jétől a bíróságokon – igaz, hogy speciális szabályok szerint, de – a munka tovább folyik.

Mint azt a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, számottevően nem csökkent a beérkezett ügyek száma a veszélyhelyzet alatt, sem az előző hónapokhoz, sem a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva sem.

– A bíróság dolga nem nehezedett a megváltozott jogi környezetben, ugyanis az, hogy az elektronikus kommunikáció előtérbe került, nem érte váratlanul a szervezetet, az elektronikus ügyintézés egyre bővülő lehetőségei már hosszú ideje jelen vannak, az eddigi tapasztalataink pozitívak ezek kapcsán. A szükséges infrastruktúra rendelkezésünkre áll, a dolgozók e téren is felkészültek, és folyamatosan, jelenleg is képzések szervezésével törekszünk arra, hogy a kollégák napi rutinként kezeljék az e-ügyintézést, és immáron az e-tárgyalások megtartását is. Az ügyfelek szintén nem kerültek hátrányos helyzetbe, a bíróságok számukra a személyes ügyfélfogadás lehetőségén kívül elérhetők, ez igaz a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelekre is – tudtuk meg.

Büntető ügyszakban az ítélkezési szünet két hete alatt nem voltak elsőfokú előkészítő ülések, tárgyalások, valamint másodfokú nyilvános ülések. Ami személyes jelenlétet igényelt és halaszthatatlan volt – így például az előzetes letartóztatásról, házi őrizetről döntő ülés, a bíróság elé állítás –, azt lehetőség szerint távmeghallgatással oldották meg. A többi eljárás ugyanakkor zavartalanul ment tovább.

A gyorsaság és hatékonyság jegyében jogszabály szerint tárgyalás nélkül is be lehet fejezni az olyan büntetőügyeket – függetlenül attól, hogy a gyanúsított/vádlott beismerő vallomást tett vagy sem –, amelyeknél a büntetési tétel a nyolc év szabadságvesztést nem haladja meg. Ilyenkor tárgyalás mellőzésével egy büntetővégzést hoz a bíró. Bővült a köre a másodfokú eljárásokban is azon eseteknek, amikor a bíróság tanácsülésen, a felek jelenléte nélkül jár el.

Polgári, gazdasági ügyekben a tárgyalásokat szintén nem lehetett megtartani; ha nem volt egyéb intézhető feladat, az eljárás félbeszakadását állapították meg (de csak a kéthetes időszakra), erről az ügyfelek értesítést kaptak. Viszont minden olyan intézkedést meg lehetett tenni, ami nem igényelt tárgyalást. A rendkívüli ítélkezési szünetben is döntött viszont a bíróság – ha lehet, távmeghallgatással – első fokon a távoltartással kapcsolatos ügyekben, eljárt a szülői felügyelet rendezése, megszüntetése, visszaállítása iránti, valamint a végrehajtási és a gondnoksági perekben. A polgári pereknél április 1-jétől csak az úgynevezett érdemi szakaszban tűzhetnek ki e-tárgyalást a bíróságok, a perfelvételi szakasznál nem.

– A rendkívüli ítélkezési szünet miatt a megye bíróságain 249 büntetőügyben kellett a tárgyalást elhalasztani, illetve elnapolni, míg polgári ügyszakban 516 kitűzött első- és másodfokú tárgyalás esetében volt szükség ilyen intézkedésre – tájékoztatott a törvényszék sajtóosztálya. Büntető­területen ugyanakkor mintegy hétszáz eljárást fel kellett függeszteni, így a magánvádas és pótmagánvádas eljárásokat, illetve a büntetés-végrehajtási kártalanításos ügyeket.

Valamennyi bírósági dolgozó gépén elérhető a Skype üzleti verziója

A Skype üzleti verziója a jövő­ben egyre nagyobb szere­pet kaphat a bíróságokon, valószínűleg mind többet fogják használni. A videóbeszélgetésre és -konferenciára is alkalmas program egy tavalyi központi projekt eredményeként valamennyi bírósági dolgozó számítógépén, akár a hivatali okoseszközén is elérhető. Jelenleg azt mérik fel, hogy egyes ügyekben biztosítható-e a tárgyalás Skype-pal történő megtartása. Az ügyfeleknek nyilván ehhez internet­elérhetőséggel, valamint laptoppal, tablettel vagy okos­telefonnal kell rendelkezniük. A távmeghallgatásokra kiépített ViaVideo-rendszert elsősorban a letartóztatásban lévők ügyeiben alkalmazzák.