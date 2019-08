Mindent vittek a kiskunhalasi sorozatbetörők

Vádat emeltek egy 40 éves kiskunhalasi férfi és két bűntársa ellen, akik tavaly szeptembertől idén februárig több mint 25 házat és gépkocsit törtek fel, és amit csak tudtak, elloptak.

A 40 éves kiskunhalasi vádlott és egyik bűntársa, egy 43 éves, szintén halasi férfi 2018 szeptembere és 2019 februárja között együtt összesen 22 lakatlan ingatlanba hatolt be, a legtöbb esetben az ajtó vagy az ablak betörésével, de volt olyan ház is, ahova rongálás nélkül jutottak be. Válogatás nélkül vitték az értékeket: javában festményeket, ékszereket, berendezési tárgyakat loptak, de halasi csipkét, szarvas trófeát és szalámikat is zsákmányoltak. Több esetben csak kutatást végeztek, de nem tudtak semmit elvinni.

A két vádlott ezenkívül három parkoló autót is feltört, az egyikben 90 ezer forintos kárt okoztak a rongálással, a másikból készpénzt, zálogjegyeket és okmányokat emeltek el, míg a harmadik gépkocsi esetében üres kézzel távoztak.

A 40 éves férfi számlájára egy garázs feltörése is írható, de itt nem talált semmi kedvére valót. Egy akcióba az ügy harmadik, 37 éves vádlottját is bevonta, vele Harkakötönyben egy tanyát céloztak meg, ahonnan hűtőszekrényt, fagyasztót és egyéb tárgyakat loptak el.

A sértetteket ért teljes kár több mint 3 millió forint volt, ezen belül a legkisebb zsákmány 10 ezer, míg a legnagyobb több mint 1 millió forint volt. A kár egy része megtérült.

A vádlottak közül a két idősebb férfi letartóztatásban van, míg a 37 éves férfi szabadlábon védekezik. A járási ügyészség a vádlottakat többrendbeli lopás bűntettével és vétségével, valamint rongálás és közokirattal visszaélés vétségével vádolja, a 37 évesnek csak egy lopás miatt kell felelnie. A vádlottak bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.