Minden napra jutott egy vonulás Félegyházán

Bár összességében nyugodt évet tudhat maga mögött a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, hiszen működési területükön nem történt rendkívüli káresemény, ugyanakkor szinte minden napra jutott egy vonulás – derül ki a parancsnokság tavalyi évi beszámolójából, amelyet legutóbbi ülésén egyhangúlag fogadott el a félegyházi képviselő-­testület.

A beszámoló szerint az elmúlt évben 352 alkalommal kellett vonulást végrehajtaniuk a félegyházi tűzoltóknak. Ebből 168 volt tűzeset és 184 műszaki mentés. Az előző évi adatokhoz képest vonulásaik száma tíz százalékkal csökkent. Ez a csökkenési arány egyaránt igaz a tűzesetekre, műszaki menté­sekre is.

Leiz Gábor tűzoltóparancsnok beszámolójából az is kiderült, hogy működési területük tíz településre terjed ki, ahol közel ötvenezer ember él. Elsődleges működési körzetükbe tartozik Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Lakitelek, Pálmonostora, Petőfiszállás és Tiszaalpár.

A műszaki mentések közül év elején a legjellemzőbb beavatkozás az eső- és belvíz eltávolítása volt, tűzeseteknél pedig a tavaszi vegetációs tüzek. Az év közepén azonban a viharkárok miatt ugrásszerűen megnőtt a beavatkozásaik száma. Ugyanakkor jelentős volt a közúti baleseteknél történő beavatkozás is, de riasztották a tűzoltókat épületomláshoz, méhrajbefogáshoz és állatmentéshez is.

Megnőtt a lakástüzek száma is, melyeket néhány kivétellel időben sikerült eloltani, így nem keletkezett kiemelkedő anyagi kár.

Tűz következtében tavaly egy ember meghalt, hárman megsérültek. A műszaki mentést igénylő káreseteknél 51 ember sérült meg, négyen életüket vesztették – olvasható a testület elé került beszámolóban.