Meglopta, ezért bosszúból felakasztotta gyermekkori barátját

Emberölés kísérlete a vád az ellen a kiskunhalasi férfi ellen, aki 2016 júniusában bosszúból leütötte, majd egy vasállványra felakasztotta gyermekkori barátját, miután cimborája szerszámokat és benzint lopott el tőle.

A megyei főügyészség közlése szerint a vádlott és a sértett gyermekkoruk óta barátok voltak, rendszeresen összejártak. Ez a jó viszony sem gátolta meg abban a sértettet, hogy 2015 december végén a vádlott és szülei kiskunhalasi házának garázsából szerszámokat és üzemanyagot lopjon el, majd eladja egy közös ismerősüknek. A vádlott megtudta, hogy ki volt a tolvaj (akit egyébként a lopásért a Kiskunhalasi Járásbíróság el is ítélt), és nagyon megharagudott régi barátjára. Ismerősök előtt hangoztatta is, hogy meg fogja leckéztetni. 2016. június 21-én éjszaka el is ment a sértett kiskunhalasi tanyájára, a sötétség leple alatt a nyitott kertkapun keresztül észrevétlenül beosont az udvarra és egy vasállványra felkötözött egy ott talált elektromos vezetéket, amit csúszóhurokkal látott el. Ezután elrejtőzött, és megvárta, amíg a sértett kilép a házból. Egy érdes felszínű tárggyal hátulról leütötte, a sértett elvesztette az eszméletét, ekkor a vádlott az állványhoz vonszolta és a hurkot a nyakára rögzítve felakasztotta úgy, hogy áldozatának lábai leértek a talajra. Ezzel azt a látszatot akarta kelteni, hogy a sértett öngyilkosságot kísérelt meg.

– Ezután a vádlott elment a helyszínről, belenyugodva abba, hogy az akasztás miatt az eszméletlen sértett meghalhat – nyilatkozta dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

Rövid idő múlva az élettársa észrevette a felakasztott sértettet, levágta a hurokról és értesítette a mentőket, akik a férfit a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították. Az akasztás miatt a sértett súlyos életveszélyes állapotba, a klinikai halál állapotába került. A tényleges, biológiai halál elkerülése csak a gyors orvosi segítségnyújtásnak volt köszönhető, ennek hiányában a sértett fulladás, agybénulás miatt meghalt volna.

A vádlottat idén januárban fogták el, azóta előzetesben van. A a főügyészség emberölés bűntettének kísérletével vádolja és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta vele szemben.