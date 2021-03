Meghalt a szívműtött baba, a késlekedés miatt büntették az anyát

Felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt korábban a Kecskeméti Törvényszék egy szabadszállási anyát, aki 2017-ben több órás késéssel vitte be a kecskeméti kórházba korábban szívműtéten átesett, otthon rosszul lett egyéves kisfiát. A gyermek a kórházban elhunyt. A fellebbviteli főügyészség most az ítélet helybenhagyását kéri.

Dr. Nagyné dr. Günther Ágnestől, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk: a 34 éves szabadszállási édesanya egy éves kisfián szívműtétet végeztek el 2017 októberében, majd hazabocsájtották. Az anya figyelmét a szóbeli tájékoztatás során és a zárójelentésben is felhívták arra, hogy bármilyen panasz esetén azonnal jelentkezzen.

Másnap kora délután romlott a gyermek állapota, a tüneteket az anya is észlelte. Az elsőfokon eljáró Kecskeméti Törvényszék ítélete szerint az anya magatartása miatt a gyermek életveszélyes állapotban került kórházba, majd az orvosi ellátás során történt szabálytalanságokkal is összefüggésben nála szívmegállás, keringés- és légzés leállás következett be. A baba halálához vezető kórfolyamatot a műtéti ellátással összefüggő szövődmény indította el.

– Az anya mulasztása nem abban állt, hogy nem ítélte meg helyesen a gyermek egészségi állapotát,

mert a diagnosztizálás nyilvánvalóan tőle nem volt elvárható. Terhére az róható, hogy az orvosi előírásoknak nem tett eleget, holott a kórelőzmények, valamint az aktuális tüntetek miatt a gyermek életveszélyes állapotának kialakulása lehetőségével is számolnia kellett – közölte a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A szóvivő kérdésünkre elmondta: az anya nem egyedül nevelte gyermekét, élettársi kapcsolatban élt. Azt is megtudtuk, hogy a baba kora délután lett rosszul, de az anya csak körülbelül hét órával később, éjfél után vitte be a kecskeméti megyei kórházba.

Dr. Nagyné dr. Günther Ágnes a kórházi ellátásban mutatkozó szabálytalanságokra vonatkozó kérdésünkre hozzátette: a tényállásból megállapítható, hogy amikor az anya életveszélyes állapotban lévő gyermekével beért a kórházba, egy vizsgálat későn történt meg.

A Kecskeméti Törvényszék szerint az anya az előzetes orvosi figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásával elmulasztotta szülői gondozási kötelezettségét.

A bíróság gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt két év próbaidőre felfüggesztett, egy év fogház fokozatú szabadságvesztést szabott ki. Ez az ítélet nem emelkedett jogerőre, mert ellene a vádlott védője fellebbezést jelentett be védence felmentése érdekében.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a törvényszéki határozat megalapozott, a bűnösség megállapítására törvényesen került sor és a vádlottal szemben kiszabott büntetés is arányos, ezért annak helybenhagyását indítványozta. Az ügyben a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla fog dönteni.

