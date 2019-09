Meg akarta szúrni bicskájával a mentőket, de nem emlékszik rá

Elismerem, ami a vádban szerepel, de semmire nem emlékszem, teljesen kiakadt az emlékezetem – mondta a Kecskeméti Járásbíróságon az a 66 éves férfi, aki márciusban részegen két mentőápolóra támadt bicskájával, majd egy bv.-tisztre.

G. Józsefet március 13-án ittasan, vérző fejjel találták meg Kecskeméten, a Kuruc körútról nyíló Nap utcában. Mint gyorsan kiderült, a 66 éves férfi elesett a kerékpárjával. A helyszínre érkező mentőápoló és sofőr a kecskeméti kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállította, ahonnan a pszichiátriára kellett továbbvinni. A mentőautó indulása után G. József megkérdezte az ápolótól, hogy hová mennek, mire az ápoló közölte, hogy ittassága miatt a Balaton utcára, a pszichiátriára szállítják.

A részeg vádlott a választ meghallva dühbe gurult, a kabátja zsebéből előrántott egy bicskát és kipattintotta a pengéjét. Átvágta a biztonsági övét, majd a bicskával egy szúró mozdulatot tett az ápoló mellkasa felé, azzal a felkiáltással, hogy „akkor sem visztek be!”. Az ápoló hátralépett, így a kés nem találta el. A sofőr megállította a mentőautót, az ápoló pedig kiugrott a járműből. A vádlott a mentőben ülve tovább hadonászott a bicskával, holott többször felszólították, hogy tegye le. Ekkor a mentő sofőrje észrevett egy rabszállító autót (amellyel egy elítéltet vittek be a kórházba), majd segítséget kért a bv.-sektől a vádlott lefegyverzéséhez.

Az egyik szolgálati egyenruhát viselő börtönőr oda is ment a mentőhöz, fel akart rá lépni, és felszólította a vádlottat, hogy tegye le a bicskát. A férfi ehelyett őt is megpróbálta megszúrni, sikertelenül, mert az egyenruhás visszalépett. Végül a börtönőr gázsprével lefújta G. Józsfet, gumibottal kiütötte kezéből a bicskát, majd földre vitte, és ott is tartotta a rendőrök kiérkezéséig. Utána tudták bevinni a pszichiátriára.

A szabadlábon védekező vádlottat a Kecskeméti Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy és támogatója elleni erőszak bűntettével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtönt indítványozott a férfival szemben. G. Józsefnek hétfőn kellett megjelennie a Kecskeméti Járásbíróságon dr. Fehér Zoltán bíró előtt. Az előkészítő ülésen úgy tűnt, a hosszú ősz szakállat és bajuszt viselő férfi élni kíván az új büntetőeljárási törvény kínálta lehetőséggel: rögtön egy beismerő „vallomással” (vagy nevezzük inkább nyilatkozatnak) kezdett, nyilván az enyhébb büntetésben bízva.

– Nem tudok semmiről, mert megmondom az őszinteséget, ahogy a biciklivel elestem és megsérült a fejem, olyan állapotba kerültem, hogy teljesen kiakadt az emlékezetem. Elismerem, ami a vádban szerepel, de semmire nem emlékszem – mondta G. József.

A bíró viszont megtagadta a nyilatkozat elfogadását és kitűzte rendes tárgyalásra az ügyet, azaz meg fogják hallgatni személyesen a három sértettet, a szakértőket. Dr. Fehér Zoltán döntését azzal magyarázta, hogy nem elegendő, ha a vádlott annyit közöl, hogy a bűnösségét részben elismeri. Emellett a bizonyítékok alapján kiderült, hogy G. József személyiségzavarban szenved.

A büntetőper tárgyalása így novemberben veszi kezdetét, de a vádlott továbbra is szabadlábon marad.