A vádlott nélkül kezdődött a per

Orvvadászattal és állatkínzással vádolnak egy szökésben lévő román férfit, az ügyészség szerint két éve Lajosmizsén két társával drótkerítésnek szorított egy őzsutát, majd egyikük késsel végzett vele.

Nem túl gyakran fordul elő, hogy büntetőper tárgyalásán teljesen üres marad a vádlottak padja, kedden mégis ez történt a Kecskeméti Járásbíróságon. Az orvvadászattal és állatkínzással vádolt O. Levente ellen ugyan elfogatóparancs van érvényben, de a hatóságok egyelőre nem találják a 28 éves román állampolgárságú férfit. A büntetőpert viszont távollétében is el lehetett kezdeni, sőt be is lehet majd fejezni.

Dr. Dóka István Péter ügyész a vádismertetés során elmondta: a román, de magyarul jól beszélő férfi és két társa 2016. november 17-én egy lajosmizsei tanyán végzett mezőgazdasági munkát. Napközben több őzet is láttak a közelükben legelészni, és elhatározták, hogy egyet megpróbálnak elejteni. Délután négy óra körül így is tettek: egy őzsutát elkezdtek hajtani, majd nekiszorították a gyümölcsös kerítésének. A vádlott megfogta az őzsuta hátsó, míg az egyik társa a mellső lábait, mindeközben a harmadik férfi – vélhetően O. Levente testvére – egy késsel elvágta az állat torkát. Mindennek a szomszédos tanyán lakó férfi szemtanúja volt, rákiabált a vádlottakra, mire ők elfutottak a helyszínről.

Az a tárgyaláson nem derült ki, hogy az ügyészség végül miért csak O. Levente ellen emelt vádat, hiszen az elhangzottakból is kiderült, hogy a vádhatóság szerint nem egyedül követhette el a bűncselekményt. Úgy tudjuk, két társa ügyét elkülönítették az övétől (ők szintén ismeretlen helyen tartózkodnak). Az viszont biztos, hogy a vádlott rövid ideig rendőrkézen volt, ugyanis gyanúsítottként még a vádbeli napon kihallgatták a nyomozók. Dr. Perlaki Adrienn bírónő fel is olvasta ezt a vallomását, ebben O. Levente azt állította, az őz fennakadt a kerítésen, a drót vágta el a nyakát, ők egy ujjal sem bántották az állatot, sőt segíteni akartak már. Éppen értesítették volna munkaadójukat az esetről, mikor a szomszéd a puskájával megfenyegette őket, ekkor menekültek el.

Perlaki Adrienn meghallgatta az említett szomszédot is, bár kiderült: elég messziről, 50-100 méterről látta az eseményeket (azaz a tetteseket valószínűleg nem tudná beazonosítani), és nem is mindenre emlékszik pontosan, a kedden elmondottak legalábbis több ponton eltértek két évvel ezelőtti vallomásától. Az mindenesetre kiderült, hogy két embert látott a gyümölcsösben rohanni, akik kiabáltak is, ezért először azt hitte, az egyik üldözi a másikat. Pár másodperc múlva viszont tudatosult benne, hogy egy őzet hajtanak, majd többen, hárman vagy négyen rávetik magukat a vadra, ekkor kiabált rájuk, és figyelmeztette őket, hogy hívja a rendőrséget. Majd beült a kocsijába, megkerülte a gyümölcsöst, és ekkor két férfival találkozott. Kérdőre vonta őket, de ők mindent tagadtak. „Brutálisan szét volt darabolva a nyaka” – jelentette ki a tanú, aki aztán a fél óra múlva kiérkező rendőrökkel megkereste a megölt állatot.

Szintén brutális bántalmazást feltételez az a hivatásos vadász is, aki a rendőrökkel közösen ment ki a tanyára. Mint mondta, nem egy vágás volt látható az őz nyakán, hanem az ádámcsutkájától az álláig szét volt kaszabolva. A bírónő kérdésére határozottan kijelentette: dróthurok – melyből a kerítés mentén jó párat találtak – biztosan nem ilyen jellegű sérülést okozna, az egy vonalban szorult volna meg az őz nyakán. A vadász szerint a megzavarodott vadat nekihajthatták a kerítésnek, ezt bizonyíthatja az is, hogy a drótszövet egy ponton nagyon be volt hajolva. A büntetőper tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.