Lezárták a rendőrök a lajosmizsei késes rablók ügyét

A lajosmizsei rendőrök személyleírás alapján azonosították be a feltételezett tetteseket. Ügyükben vádemelést javasolnak.

Augusztus 2-án éjszaka egy gyomaendrődi férfi szegedi barátjával sétáltak Lajosmizse utcáin, amikor hozzájuk szegődött egy általuk csak látásból ismert helyi lakos. A sétához újonnan csatlakozó férfi a gyomaendrődi sértettől elkérte a telefonját. A háromfős társasághoz rövid idő múlva csatlakozott egy negyedik helyi személy is. A sértett ekkor visszakérte a mobiltelefonját, azonban többszöri kérésre sem kapta vissza. Némi vita után a két lajosmizsei férfi kést rántott elő, majd megfenyegették a sértetteket. Egyik elkövető bántalmazta is őket. A lajosmizsei rablók végül megszerezték a fiatalok értékeit: pénzt és ezüst nyakláncot vettek el áldozataiktól, valamint megtartották a feljelentő mobiltelefonját is.