Leitatták az egyik tulajdonost és rátették a kezüket a lakásra

Minden jel arra mutat, hogy a lakásmaffia áldozata lett négy testvér Kecskeméten: édesanyjuktól örökölt lakásukba tisztességtelen bérleti szerződéssel bejutott egy albérlő, és nem hajlandó kiköltözni. A rendőrség csalás miatt nyomoz.

Patai Norbert és Kisgergelyné Patai Beáta kétségbeesésükben szerkesztőségünkhöz fordultak, miután elmondásuk szerint mindenhol falakba ütköztek. Úgy vélik, egyértelmű, hogy a helyi lakásmaffia rátette a kezét örökségükre, és attól tartanak, hogy ha sürgősen nem cselekszenek, el is vesztik.

Havi 10 ezer forintért, 10 évre

Mint a testvérektől megtudtuk, súlyosan beteg édesanyjuk január 1-jén elhunyt. Az idős asszony a Pákozdi csata utcában lakott egy 55 négyzetméteres lakásban, Norbert és Beáta féltestvérével, Attilával (a negyedik testvér, Norberték vér szerinti bátyja Kiskunfélegyházán él).

A problémák akkor kezdődtek, amikor Attila áprilisban aláírt egy több mint furcsa bérleti szerződést egy ismerősével, nevezzük J.-nek.

Eszerint az összkomfortos Pákozdi csata utcai lakást tíz évre, 2031 áprilisáig kiadja havi 10 ezer forint (!) bérleti díj ellenében J.-nek. Már maga a hihetetlenül alacsony díj is szemet szúr, de az a szerződésben szereplő, kézzel írt kitétel szintén, miszerint a bérbevevő, azaz J. a bérbeadó külön hozzájárulása nélkül tovább adhatja bérbe a lakást, és nem köteles azt sem bejelenteni a tulajdonosnak, hogy ki tartózkodik az ingatlanban. A szerződést Beátáék meg is mutatták.

Azt is elmondták, és számos orvosi papírral igazolták: féltestvérük pszichiátriai beteg, bipoláris zavarban szenved, és legalább húsz éve alkoholfüggő, számtalan alkalommal be kellett vinni a kórházba állapota miatt, így idén májusban is. Élete teljesen félresiklott, nem kapott munkát, végül gyanús társaságba keveredett. Rossz helyen, rossz időben biztos megemlítette valakinek édesanyja halálhírét, és a labilis, szorongó, könnyen befolyásolható, viszont örökséghez jutott férfiban potenciális prédát láthattak az erre specializálódott bűnözők.

Féltestvérük nem volt beszámítható

Féltestvérei szerint biztos, hogy Attila a szerződés aláírásakor nem volt beszámítható állapotban, sőt J. nagy valószínűséggel le is itatta. A szerződés adatait, így a lényegi részeket is, mint például a bérbeadás lejáratának dátumát, a bérleti díj összegét kézzel, utólag írhatták bele a sablon dokumentumba.

– Egyszer csak telefont kaptam a Pákozdi csata utcai szomszédoktól, hogy viszik el a bútorokat anyukánk régi otthonából. Másnap odamentünk öcsémmel, hát már festők dolgoztak a lakásban. Hiába mondtuk, hogy ez a mi tulajdonunk, és Attila nélkülünk, a testvérei beleegyezése nélkül nem is adhatta volna ki, J. a bérleti szerződésre hivatkozott – idézi fel Beáta.

A testvérek innentől kezdve már csak futottak az események után. Csalás miatt feljelentést tettek a rendőrségen, majd Attila írásban felmondta a szerződést, és ezt tértivevényes levéllel ki is küldték J.-nek (onnan viszont visszajött, azzal a megjegyzéssel, hogy a címzett elköltözött).

J. újra bérbe adta az ingatlant

Közben Beáta és Norbert többször megpróbált volna bejutni a lakásba, sikertelenül. Kiderült, hogy a zárat J. lecseréltette, sőt: egy hasonló bérleti szerződéssel már tovább is adta az ingatlant R.-nek, aki panaszosaink szerint örömlányok futtatásával tesz szert bevételre. Neki szintén írtak egy felmondást a testvérek, ezzel azonban nem mentek semmire.

– R. kijelentette, ő addig biztosan nem költözik ki a lakásból, amíg ki nem lakoltatják, vagy lesz egy végzés arról, hogy a bérleti szerződése érvénytelen – mondta könnyeivel küszködve Beáta.

A testvéreknek az is nagy traumát okozott, hogy édesanyjuk bútorait és minden holmiját – köztük a családi fényképeket is – számukra ismeretlen helyre vitték el, így szinte nem maradt személyes emlékük a szeretett szülőről. Májusban zárult le a hagyatéki eljárás, egynegyed-egynegyed hányadban lett a lakás tulajdonosa a négy testvér.

Nem fizetik a közüzemi számlákat

Az egy dolog, hogy a havi 10 ezer forintos bérleti díjat sem fizetik az önkényes albérlők, Beáta egyébként is azt mondta, hogy át sem vennék a pénzt mert ezzel elismernék az ügyletet és hogy kiadták az ingatlant. De J. és R. sem fizette, fizeti a közüzemi számlákat és a közös költséget sem. A testvérek elmondták, hogy már tetemes tartozás halmozódott fel, várják is, hogy a szolgáltatók végre kikapcsolják a villanyt, a vizet, hátha akkor R. nem tudná használni a lakást. De egyelőre ez nem történt meg, csak az MVM Next Zrt.t-ől érkezett egy 4300 forintos díjelmaradás miatt fizetési felszólítás, azzal a megjegyzéssel, ha nem rendezik a tartozást, fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárást indítanak.

Beátáék attól tartanak, az egész dolog arra megy ki, hogy végrehajtás keretében elárverezzék a lakást, és a mostani körülbelül 18-19 millió forintos forgalmi értéknél jóval olcsóbban meg tudja venni valaki…

A testvérek arról is beszéltek, hogy a drogban is utazó J. életveszélyesen megfenyegette őket. Nem szégyellik bevallani, hogy tartanak tőle. Ezért csak rendőri kísérettel merik megközelíteni a lakást. Állítják, a legutóbbi alkalommal az intézkedő rendőr barátságosan elbeszélgetett R.-rel, de ők ezzel nem lettek előbbre. A testvérek a kaotikus helyzet miatt nyilván az ingatlan eladására sem gondolhatnak, hiszen az érdeklődőket be sem tudnák engedni.

Mielőtt megkeresték volna szerkesztőségünket, felhívtak több ügyvédet, foglalkozna-e az ügyükkel, de egyelőre egyik sem vállalta, mindössze röviden felvázolták, milyen lehetőségek vannak. Ennek során Norbert és Beáta többször hallotta a nem túl biztató jóslatot: egy-két év biztos kell, míg ki tudják onnan rakni a lakásfoglaló bérlőket.

Csalás áldozatai lettek

A bíróságon is jártak, de egyelőre ott sem jutottak sokra. Első alkalommal a négy testvér közül csak három tudott ott lenni, a második alkalommal pedig azt tudakolta tőlük a bíróság munkatársa, kinek akarják címezni a beadványt, merthogy ugye két szerződés készült. Beáta nem értette a felvetést.

– Már az első szerződés tisztességtelen módon került aláírásra, tisztességtelen feltételekkel, feltűnő értékaránytalansággal. Ráadásul Attila nem is írhatta volna egyedül alá, hiszen akkor még folyamatban volt a hagyatéki eljárás. A közjegyző is elismerte az igazunkat, meg mindenki, aki látja ezt a papírt. Mégse történik semmi, nem kapunk segítséget sehol, a rendőrség nem tájékoztat minket, zajlik-e nyomozás. Jogtalanul laknak a lakásunkban, csalás áldozatai lettünk, de tehetetlenek vagyunk. Azt akartuk, hogy nyilvánosságra kerüljön az eset, hátha történik valami, és mást már nem fognak így megkárosítani – összegzett Beáta.

A témában megkerestük a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályát.

– Az ügyben csalás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni – közölte a rendőrség.