Zöldre festették a vandálok a Szűzanya-szobor arcát Jánoshalmán

Zöld festékkel összekente valaki Jánoshalmán a külső felújítás alatt álló Szent Anna-­templom előterében lévő Fájdalmas Szűzanya-­szobor arcát. A helybelieket nagyon felháborította az eset, nem értik, miért tették ezt az ismeretlen vandálok.

Cikkünk megjelenése után 2 órával (9 órakor) érkezett a rendőrség sajtóközleménye, ami szerint a rendőrök két napon belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 47 éves helyi férfit. Vele szemben rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Jánoshalmi Rendőrőrs. A házkutatás során az egyenruhások a festékszóró spray-t is megtalálták és lefoglalták. A gyanúsított kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését. A férfi az eljárás további szakaszában szabadlábon védekezik.

Szerda reggel is a szokásoknak megfelelően nyitva állt a Szent Anna-­templom ajtaja, bárki betérhetett, hogy elmondjon egy imát. Most azonban sokan nemcsak azért jöttek, hogy imádkozzanak, hanem, hogy megnézzék a vandálok rongálásának nyomait.

A jánoshalmiakat nagyon felzaklatta az eset, amiről elsőként az egyik közösségi oldalon számolt be valaki, aki a megcsúfított Szűzanya-­szoborról képet is felöltött. A köztudottan katolikus többségű városban még nem történt hasonló eset, Rab Lászlóné Aranka néni ezen a reggelen már másodszor tért be a templomba.

– Nem szabad gyűlölettel gondolnunk arra, aki ezt tette, de jó lenne, ha magyarázatot adna a cselekedetére – mondta lapunak az idős asszony, akitől megtudtuk azt is, hogy az 1920-es évek óta áll itt a templom előterében a fából készült szobor.

A szintén reggeli imára betérő Nagy Mária már nem ennyire megbocsátó, szerinte szigorúan meg kell büntetni azt, aki ezt tette. – Miféle hitetlen ember az, aki ilyet tesz, aki nem tiszteli mások vallását, aki meggyalázza egy közösség vallási jelképét? – tette fel a kérdést, azt remélve, hogy a rendőrség mielőbb kézre keríti az elkövetőt.

A jánoshalmi plébániahivataltól kapott információk szerint kedden napközben rongálták meg a Szűzanya-szobrot, mert a reggeli imádság idején még nem volt elcsúfítva. A templom ajtaja pedig 18 óráig mindenki előtt nyitva áll.

A nyomokból ítélve a tettes nem leöntötte a zöld festékanyaggal a faszobrot, hanem „csak” az arcát festette be zöldre, a szobor többi részét érintetlenül hagyta. Az ügyben egy bejelentés nyomán rongálás miatt indult nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rongálást több közéleti személyiség is elítélte, köztük Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, aki Jánoshalmán lakik, és a helyi katolikus közösség tagja. A politikus annak a reményének adott hangot, hogy a katolikus hívők lelkében okozott seb is idővel beforr.

Bíznak benne, hogy helyrehozható

„Megtettük a lépéseket az ismeretlen tettes elleni feljelentésre és a szobor restaurálására.” – tájékoztatott Menyhárt Sándor plébános. Bíznak abban, hogy helyrehozható lesz a megrongált szobor – közölte az eset kapcsán Menyhárt Sándor jánoshalmi plébános a közösségi oldalon, akit szerettünk volna megkérdezni, de szerdán személyes meghallgatáson volt Bábel Balázs kalocsa-­kecskeméti érseknél, így nem volt elérhető. Információink szerint mielőbb szeretné restauráltatni a jánoshalmi katolikus plébániahivatal a megrongált szobrot, a néhány kilométerre lévő Borotán van is egy faszobrász, aki vállalná a helyreállítását.