Láthatósági mellényeket osztottak a buszon utazóknak a rendőrök

A „Látni és Látszani” kampány keretén belül az idei évben ismét láthatósági mellényt osztottak a Bács-Kiskun megyei rendőrök.

Az autósok láthatósága mellett fontos a kerékpárosok, gyalogosok jól észlelhetősége is.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az idei évben a biciklis és gyalogos biztonságra is nagy hangsúlyt fektet, ezért 2018. november 14-én este több, a Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó helyközi járaton közlekedésbiztonsági akciót tartott. A munkába járás során naponta autóbusszal ingázók közül sokan az esti órákban külterületi megállóban szállnak le, és a lakóhelyükig tartó távolságot már sötétben, gyalogosan teszik meg. Az út szélén haladók biztonsága érdekében fontos, hogy a gyalogosokra vonatkozó szabályokat pontosan ismerjék és betartsák, továbbá – láthatóságukat biztosítva – őket is időben észrevegyék az úton közlekedő járművezetők. Az akció keretében amellett, hogy a helyes gyalogosközlekedési magatartásra is felhívták az egyenruhások a figyelmet, láthatósági mellényeket és fényvisszaverő csíkokat osztottak ki a külterületi megállóhelyeknél le- és felszálló utasok számára. Az akció a napokban további járatokon is folytatódik.

Kérjük, hogy most még inkább fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek

– írja közleményében a rendőrség.

A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” – hívja fel a figyelmet a rendőrség. A láthatósági – fényvisszaverő – eszközök használata életmentő lehet lakott területen kívül-belül, sötétben, és jó látási viszonyok között egyaránt, így a mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett vagy helyett a nem sötét színű, jól látható, hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy-egy baleset bekövetkezésének megelőzésében. A gépjárművek tompított fényszórói 35-45 méter távolságban világítják meg az útfelület egy részét, azonban ez a távolság az esős, ködös, párás időben jelentősen lecsökkenhet. A szürke-fekete, környezetbe olvadó ruházatú, láthatósági eszközöket nem viselő gyalogos baleseti kockázata megnő, így féktávolságon belül könnyen elüthetik őket.

Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a forgalommal szemben, a menetirány szerinti bal oldalon közlekedni, mert így a hozzá közelebb haladó járművek szemből érkeznek. Így szükség esetén a gyalogosnak nagyobb esélye van a jármű nyomvonalából való kilépésre.

Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! Ennek egyik módja a láthatóság növelése. A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, kockázatvállalás, nemtörődömség, a láthatóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata tragédiát okozhat!

– hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, biztonságos és balesetmentes közlekedést kívánva.

Az autósok is óvatosabban közlekedjenek!

A megváltozott időjárási körülmények miatt módosulnak az út- és látási viszonyok, amely az őszi-téli időszakban bekövetkező balesetek fő kiváltó oka. Ebben az évszakban a járművezetők felelőssége, hogy gondoskodjanak gépjárműveik évszaknak megfelelő műszaki felkészítéséről. Emellett fontos, hogy a sofőrök kellő figyelmet fordítsanak saját szemük épségére, látásuk fontosságára, mivel a biztonságos közlekedés alapfeltétele a vezetés során jelentkező ingerekre való reagálás. Az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a figyelemfelhívás érdekében immár hetedik alkalommal hirdette meg „Látni és Látszani” kampányát, amelyhez már hagyományosnak mondható módon autójavító műhelyek és optikusok is csatlakoztak. A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a térítésmentes járműátvizsgálás és látásvizsgálat lehetőségeiről, helyszíneiről a www.latnieslatszani.hu oldalon található bővebb tájékoztató.